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РФ завдала удару по критичній інфраструктурі Київщини, є збиття ракет

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 31 жовтня 2022, 08:46

Російські окупанти зранку 31 жовтня вдарили по критичній інфраструктурі Київщини, внаслідок чого частина столиці була знеструмлена, ППО збила ворожі ракети.

Джерело: голова Київської ОВА Олексій Кулеба, мер міста Віталій Кличко, очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов

Пряма мова Кличка: "У результаті ударів по об’єктах критичної інфраструктури, частина столиці знеструмлена. В деяких районах немає водопостачання. Всі служби працюють. Детальніше- згодом".

Оновлено о 09:30: Кличко повідомив, що енергетики працюють над тим, щоб відновити електропостачання після пошкодження енергооб’єкту, що живить близько 350 тисяч квартир у Києві.

Оновлено о 09:48: Очільник поліції Київщині Андрій Нєбитов повідомив, що в одному із районів Київщини Силами протиповітряної оборони збито ворожі ракети. Водночас внаслідок обстрілів і влучань окупантів пошкоджені будівлі. Є потерпілі.  На місці працюють рятувальники та поліція. 

 
 

Оновлено о 10:10: Голова ОВА Олексій Кулеба повідомив, що через пошкодження енергетичної інфраструктури без світла залишилася частина Київського регіону. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків. Кулеба закликав підготуватися до тривалої відсутності електрики та економити світло. 

За попередною інформацією, є один потерпілий внаслідок ударів. Також є руйнування приватних будівель. 

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено о 11:05: Кулеба в ефірі марафону новин повідомив, що є двоє постраждалих, один з них перебуває в лікарні з серйозними ушкодженнями.

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Теми: КиїввибухвійнаКиївська область
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