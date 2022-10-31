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РФ нанесла удар по критической инфраструктуре Киевщины, есть сбитие ракет

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 31 октября 2022, 08:46

Российские оккупанты утром 31 октября ударили по критической инфраструктуре Киевщины, в результате чего часть столицы была обесточена, есть сбитие ракет.

Источник: глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, мэр города Виталий Кличко, глава полиции Киевской области Андрей Небытов

Прямая речь Кличко: "В результате ударов по объектам критической инфраструктуры, часть столицы обесточена. В некоторых районах нет водоснабжения. Все службы работают. Подробнее - позже".

Обновлено в 09:30: Кличко сообщил, что энергетики работают над тем, чтобы восстановить электроснабжение после повреждения энергообъекта, питающего около 350 тысяч квартир в Киеве.

Обновлено в 09:48: Глава полиции Киевской области Андрей Небытов сообщил, что в одном из районов Киевщины Силами противовоздушной обороны сбиты вражеские ракеты. В то же время в результате обстрелов и попаданий оккупантов повреждены здания. Есть пострадавшие.  На месте работают спасатели и полиция. 

 
 

Обновлено в 10:10: Глава ОГА Алексей Кулеба сообщил, что из-за повреждения энергетической инфраструктуры без света осталась часть Киевского региона. Энергетики работают над ликвидацией последствий. Кулеба призвал подготовиться к длительному отсутствию электричества и экономить свет. 

По предварительной информации, есть один пострадавший в результате ударов. Также есть разрушения частных зданий. 

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Обновлено в 11:05: Кулеба в эфире марафона новостей сообщил, что есть двое пострадавших, один из них находится в больнице с серьезными повреждениями.

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Темы: КиеввзрыввойнаКиевская область
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