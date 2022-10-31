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Ворог вдарив по Запоріжжю, пошкоджено критичну інфраструктуру – ОВА

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 31 жовтня 2022, 08:53

Зранку 31 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю, внаслідок чого було пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури. 

Джерело: голова Запорізької ОВА Олександр Старух 

Пряма мова: "Приблизно о 8:00 ранку ворог завдав ракетних ударів по Запоріжжю. Попередньо, ракетами, які запустили з літаків. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Тому можливі перебої зі світлом". 

Деталі: За його словами, станом на 08:40 постраждалих немає. Всі служби працюють на місцях влучань. 

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Теми: Запоріжжявійнаенергетикаелектроенергія
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