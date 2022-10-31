Ворог вдарив по Запоріжжю, пошкоджено критичну інфраструктуру – ОВА

Зранку 31 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю, внаслідок чого було пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури.

Джерело: голова Запорізької ОВА Олександр Старух

Пряма мова: "Приблизно о 8:00 ранку ворог завдав ракетних ударів по Запоріжжю. Попередньо, ракетами, які запустили з літаків. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Тому можливі перебої зі світлом".

Деталі: За його словами, станом на 08:40 постраждалих немає. Всі служби працюють на місцях влучань.