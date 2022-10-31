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Враг ударил по Запорожью, повреждена критическая инфраструктура – ОВА

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 31 октября 2022, 08:53

Утром 31 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью, в результате чего были повреждены объекты критической инфраструктуры. 

Источник: глава Запорожской ОВА Александр Старух 

Прямая речь: "Примерно в 8:00 утра враг нанес ракетные удары по Запорожью. Предварительно, ракетами, которые запустили с самолетов. Повреждены объекты критической инфраструктуры. Поэтому возможны перебои со светом". 

Детали: По его словам, по состоянию на 08:40 пострадавших нет. Все службы работают на местах попаданий.

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Темы: Запорожьевойнаэнергетикаэлектроэнергия
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