Враг ударил по Запорожью, повреждена критическая инфраструктура – ОВА

Утром 31 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью, в результате чего были повреждены объекты критической инфраструктуры.

Источник: глава Запорожской ОВА Александр Старух

Прямая речь: "Примерно в 8:00 утра враг нанес ракетные удары по Запорожью. Предварительно, ракетами, которые запустили с самолетов. Повреждены объекты критической инфраструктуры. Поэтому возможны перебои со светом".

Детали: По его словам, по состоянию на 08:40 пострадавших нет. Все службы работают на местах попаданий.