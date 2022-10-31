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Через обстріли знеструмлені деякі ділянки залізниці 

Понеділок, 31 жовтня 2022, 08:09

У зв’язку з обстрілами енергетичної інфраструктури, які Росія вчинила вранці 31 жовтня, знеструмлено деякі ділянки української залізниці, затримуються кілька поїздів.

Джерело: "Укрзалізниця"

Дослівно: У зв’язку з ранковими терористичними обстрілами енергетичної інфраструктури, маємо знеструмлені ділянки. Резервні тепловози виведені, усі поїзди продовжать рух".

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Деталі: Наразі із затримкою більше, ніж на 30 хвилин, рухається поїзд №81/82 Київ – Ужгород.

Також затримуються такі рейси швидкісних поїздів №712 Київ – Краматорськ та №732 Київ – Дніпро.

80% поїздів, які зараз в дорозі, продовжують рухатись за графіком, запевнили в Укрзалізниці. 

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