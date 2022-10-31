Из-за обстрелов обесточены некоторые участки железной дороги

В связи с обстрелами энергетической инфраструктуры, которые Россия совершила утром 31 октября, обесточены некоторые участки украинской железной дороги, задерживаются несколько поездов.

Источник: "Укрзалізниця"

Дословно: В связи с утренними террористическими обстрелами энергетической инфраструктуры, имеем обесточенные участки. Резервные тепловозы выведены, все поезда продолжат движение".

Детали: Сейчас с задержкой более чем на 30 минут движется поезд №81/82 Киев – Ужгород.

Также задерживаются следующие рейсы скоростных поездов №712 Киев – Краматорск и №732 Киев – Днепр.

80% поездов, которые сейчас в пути, продолжают двигаться по графику, заверили в Укрзализныце.