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В Україні вводять екстрені відключення світла

Ірина БалачукПонеділок, 31 жовтня 2022, 09:28
Фото pixabay.com

31 жовтня в Україні вводяться екстрені відключення електроенергії у зв’язку з масованими обстрілами критичної інфраструктури росіянами.

Джерело: заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram, енергетична компанія Yasno у Facebook

Пряма мова Тимошенка: "Важливо! Через масовані обстріли критичної інфраструктури вводяться екстрені відключення електроенергії".

Деталі: Представник ОП нагадав, що російські терористи вчергове нанесли масований удар по об'єктах енергосистеми низки областей України.

За його словами, частину ракет вдалося збити ППО, але частина влучила в ціль.

Служби працюють на місцях над ліквідацією наслідків.

Енергетична компанія Yasno повідомила, що енергетики працюють над стабілізацією енергосистеми і закликала людей вимкнути або обмежити використання енергоємних приладів.

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Більше інформації компанія обіцяла надати згодом.

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Теми: Українавійнаелектроенергія
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