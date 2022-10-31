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В Украине вводят экстренные отключения света

Ирина БалачукПонедельник, 31 октября 2022, 09:28
Фото pixabay.com

31 октября в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии в связи с массированными обстрелами критической инфраструктуры россиянами.

Источник: заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram, энергетическая компания Yasno в Facebook

Прямая речь Тимошенко: "Важно! Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры вводятся экстренные отключения электроэнергии".

Детали: Представитель ОП напомнил, что российские террористы в очередной раз нанесли массированный удар по объектам энергосистемы ряда областей Украины.

По его словам, часть ракет удалось сбить ПВО, но часть попала в цель.

Службы работают на местах над ликвидацией последствий.

Энергетическая компания Yasno сообщила, что энергетики работают над стабилизацией энергосистемы и призвала людей выключить или ограничить использование энергоемких приборов.

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Больше информации компания обещала предоставить позже.

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Темы: Украинавойнаэлектроэнергия
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