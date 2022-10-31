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ЗСУ відбили атаки росіян в районах Білогорівки, Миколаївки і Новоселівського – Гайдай

Ірина БалачукПонеділок, 31 жовтня 2022, 08:45
ЗСУ відбили атаки росіян в районах Білогорівки, Миколаївки і Новоселівського – Гайдай
Фото ілюстративне з Facebook Генштабу ЗСУ

Українські захисники відбили атаки росіян в районах Білогорівки, Миколаївки і Новоселівського у Луганській області, водночас окупанти обстріляли 8 населених пунктів, в окупованих містах є проблема з водою та їжею.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Упродовж 30 жовтня підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів, зокрема, в районах Білогорівки, Миколаївки і Новоселівського. Водночас, противник продовжує обстріл населених пунктів регіону із усіх видів озброєння. Лише за минулу добу постраждали села на Куп’янському та Лиманському напрямках – Греківка, Ковалівка, Кармазинівка, Макіївка, Новоєгорівка, Невське, Площанка і Червонопопівка".

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Деталі: Водночас авіація Сил оборони України завдала по ворогу 21 удар, з них: 15 – по районах зосередження озброєння та військової техніки, 2 – по взводних опорних пунктах, ще 4 – по позиціях комплексів протиповітряної оборони противника.

Також українські підрозділи протиповітряної оборони збили гелікоптер та штурмовик Су-25 противника.

А воїни ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили пункт управління та зенітну ракетну установку.

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За словами голови ОВА, окупанти постійно заявляють про контрольовану ситуацію на фронті, але це неправда – вони не можуть контролювати навіть те, що відбувається в тилу.  

Зокрема, у Кремінній часто відсутні вода, світло та газ, а полиці магазинів пустішають. За словами Гайдая, продуктів у місті майже немає, ціни дуже зростають, а підвіз ніхто не робить.

Така ж ситуація і в Лисичанську. Але їм хоч доставляють гуманітарну допомогу – у достатку дають моркву та буряки.

Гайдай також повідомив, що 178 вчителів з нещодавно окупованих територій пройшли професійну перепідготовку в так званому "інституті професійного розвитку луганського державного педагогічного університету".

Теми: Луганська областьвійнаокупація
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