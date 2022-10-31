Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ВСУ отбили атаки россиян в районах Белогоровки, Николаевки и Новоселовского – Гайдай

Ирина БалачукПонедельник, 31 октября 2022, 09:45
Фото иллюстративное из Facebook Генштаба ВСУ

Украинские защитники отбили атаки россиян в районах Белогоровки, Николаевки и Новоселовского в Луганской области, в то же время оккупанты обстреляли 8 населенных пунктов, в оккупированных городах есть проблема с водой и едой.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "В течение 30 октября подразделения Сил обороны Украины отбили атаки российских оккупантов, в частности, в районах Белогоровки, Николаевки и Новоселовского. В то же время, противник продолжает обстрел населенных пунктов региона из всех видов вооружения. Только за минувшие сутки пострадали села на Купянском и Лиманском направлениях – Грековка, Ковалевка, Кармазиновка, Макеевка, Новоегоровка, Невское, Площанка и Червонопоповка".

Детали: В то же время авиация Сил обороны Украины нанесла по врагу 21 удар, из них: 15 – по районам сосредоточения вооружения и военной техники, 2 – по взводным опорным пунктам, еще 4 – по позициям комплексов противовоздушной обороны противника.

Также украинские подразделения противовоздушной обороны сбили вертолет и штурмовик Су-25 противника.

А воины ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили пункт управления и зенитную ракетную установку.

По словам главы ОВА, оккупанты постоянно заявляют о контролируемой ситуации на фронте, но это неправда – они не могут контролировать даже то, что происходит в тылу. 

ВИДЕО ДНЯ

В частности, в Кременной часто отсутствуют вода, свет и газ, а полки магазинов пустеют. По словам Гайдая, продуктов в городе почти нет, цены очень растут, а подвоз никто не делает.

Такая же ситуация и в Лисичанске. Но им хоть доставляют гуманитарную помощь – в изобилии дают морковь и свеклу.

Гайдай также сообщил, что 178 учителей с недавно оккупированных территорий прошли профессиональную переподготовку в так называемом "институте профессионального развития луганского государственного педагогического университета".

Подписывайся на наш канал в Telegram

Темы: Луганская областьвойнаоккупация
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

видеоПутин: Массированный удар по Украине – это месть за Севастополь

"Зерновая сделка" остается в силе, несмотря на заявления РФ - ООН

Богуслаев в начале войны саботировал передачу ВСУ вертолетов – генпрокурор

Россияне попали в два гражданских буксира – есть погибшие, раненый и пропавший

Без света еще 270 тысяч квартир: Кличко сообщил, когда стабилизируют ситуацию

Насирова взяли под стражу с возможностью внесения залога в 523 млн грн

Все новости...
Луганская область
Оккупанты взрывают мосты, потому что ВСУ близко – Гайдай
У боевиков на Луганщине проблемы с деньгами – Гайдай
ВСУ попали в оккупантов на Луганщине, десятки погибших - Гайдай
Последние новости
01:56
Авиация атаковала скопление личного состава оккупантов – командование
01:30
Взрыв мины возле ЗАЭС стал причиной отключения энергоблока – МАГАТЭ
00:37
Некоторые иностранные вузы изменили условия обучения для украинских студентов-мужчин – МОН
00:36
Маск распустил совет директоров Twitter – ВВС
00:15
Враг обстрелял две общины Сумщины, около 50 приходов
23:56
Шольца расстраивают экоактивисты, которые портят произведения искусства
23:46
Залужный: Постепенно освобождаем нашу землю, хотя победа дается тяжело
23:18
Военные США начали следить за учетом западного оружия в Украине
23:12
Зеленский о работе ПВО: На каждые 10 попаданий россияне уже тратят в четыре раза больше ракет
22:37
видеоПутин о переговорах с Украиной: Мы подождем
Все новости...