ВСУ отбили атаки россиян в районах Белогоровки, Николаевки и Новоселовского – Гайдай

Украинские защитники отбили атаки россиян в районах Белогоровки, Николаевки и Новоселовского в Луганской области, в то же время оккупанты обстреляли 8 населенных пунктов, в оккупированных городах есть проблема с водой и едой.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "В течение 30 октября подразделения Сил обороны Украины отбили атаки российских оккупантов, в частности, в районах Белогоровки, Николаевки и Новоселовского. В то же время, противник продолжает обстрел населенных пунктов региона из всех видов вооружения. Только за минувшие сутки пострадали села на Купянском и Лиманском направлениях – Грековка, Ковалевка, Кармазиновка, Макеевка, Новоегоровка, Невское, Площанка и Червонопоповка".

Детали: В то же время авиация Сил обороны Украины нанесла по врагу 21 удар, из них: 15 – по районам сосредоточения вооружения и военной техники, 2 – по взводным опорным пунктам, еще 4 – по позициям комплексов противовоздушной обороны противника.

Также украинские подразделения противовоздушной обороны сбили вертолет и штурмовик Су-25 противника.

А воины ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили пункт управления и зенитную ракетную установку.

По словам главы ОВА, оккупанты постоянно заявляют о контролируемой ситуации на фронте, но это неправда – они не могут контролировать даже то, что происходит в тылу.

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В частности, в Кременной часто отсутствуют вода, свет и газ, а полки магазинов пустеют. По словам Гайдая, продуктов в городе почти нет, цены очень растут, а подвоз никто не делает.

Такая же ситуация и в Лисичанске. Но им хоть доставляют гуманитарную помощь – в изобилии дают морковь и свеклу.

Гайдай также сообщил, что 178 учителей с недавно оккупированных территорий прошли профессиональную переподготовку в так называемом "институте профессионального развития луганского государственного педагогического университета".