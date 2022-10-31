Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ранковий удар по Хмельниччині: росіяни випустили три ракети – ОВА

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 31 жовтня 2022, 14:03

Зранку 31 жовтня російські окупанти атакували два райони Хмельниччини трьома ракетами: одну збили, дві впали в полі.

Джерело: голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій 

Пряма мова: "Маємо падіння уламків ракет на території області. Є руйнування цивільного об’єкту".

Деталі: За попередньою інформацією, потерпілих немає. Працюють спецслужби та ДСНС. Гамалій закликав не повідомляти в соцмережах про влучання ракет.

Оновлено о 13:50: Голова ОВА Сергій Гамалій повідомив, що в Кам'янець-Подільському районі зафіксовано падіння ракет у 2-х локаціях. Вони впали в полі, тому постраждалих та руйнувань немає. 

Уламки ще однієї ракети впали у Хмельницькому районі. В результаті падіння виникла пожежа, було пошкоджено дах та вікна в цивільній будівлі. Пожежу ліквідовано, на щастя, загиблих та поранених немає.

Підписуйся на наш канал в Telegram

Теми: ХмельниччинаППОвійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Авіація атакувала скупчення особового складу окупантів – командування

відеоПутін: Масований удар по Україні – це помста за Севастополь

"Зернова угода" залишається чинною попри заяви РФ – ООН

Богуслаєв на початку війни саботував передачу ЗСУ гелікоптерів – генпрокурор

Росіяни поцілили у два цивільних буксири – є загиблі, поранений і зниклий

Без світла ще 270 тисяч квартир: Кличко повідомив, коли стабілізують ситуацію

Усі новини...
Хмельниччина
На Хмельниччині відновлено енергопостачання – Укренерго
ОВА повідомили про вибухи на Хмельниччині та "приліт" на Вінниччині
На Хмельниччині та Київщині спрацювала ППО
Останні новини
02:09
У Полтаві пролунали вибухи – голова ОВА
01:56
Авіація атакувала скупчення особового складу окупантів – командування
01:30
Вибух міни біля ЗАЕС став причиною відключення енергоблоку – МАГАТЕ
00:37
Деякі іноземні виші змінили умови навчання для українських студентів-чоловіків – МОН
00:36
Маск розпустив раду директорів Twitter – ВВС
00:15
Ворог обстріляв дві громади Сумщини, близько 50 приходів
23:56
Шольца засмучують екоактивісти, які псують твори мистецтва
23:46
Залужний: Поступово звільняємо нашу землю, хоч перемога дається важко
23:18
Військові США почали стежити за обліком західної зброї в Україні
23:12
Зеленський про роботу ППО: На кожні 10 влучань росіяни вже витрачають учетверо більше ракет
Усі новини...