Ранковий удар по Хмельниччині: росіяни випустили три ракети – ОВА

Зранку 31 жовтня російські окупанти атакували два райони Хмельниччини трьома ракетами: одну збили, дві впали в полі.

Джерело: голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій

Пряма мова: "Маємо падіння уламків ракет на території області. Є руйнування цивільного об’єкту".

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Деталі: За попередньою інформацією, потерпілих немає. Працюють спецслужби та ДСНС. Гамалій закликав не повідомляти в соцмережах про влучання ракет.

Оновлено о 13:50: Голова ОВА Сергій Гамалій повідомив, що в Кам'янець-Подільському районі зафіксовано падіння ракет у 2-х локаціях. Вони впали в полі, тому постраждалих та руйнувань немає.

Уламки ще однієї ракети впали у Хмельницькому районі. В результаті падіння виникла пожежа, було пошкоджено дах та вікна в цивільній будівлі. Пожежу ліквідовано, на щастя, загиблих та поранених немає.