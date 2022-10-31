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Ранковий удар по Хмельниччині: росіяни випустили три ракети – ОВА

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 31 жовтня 2022, 13:03

Зранку 31 жовтня російські окупанти атакували два райони Хмельниччини трьома ракетами: одну збили, дві впали в полі.

Джерело: голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій 

Пряма мова: "Маємо падіння уламків ракет на території області. Є руйнування цивільного об’єкту".

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Деталі: За попередньою інформацією, потерпілих немає. Працюють спецслужби та ДСНС. Гамалій закликав не повідомляти в соцмережах про влучання ракет.

Оновлено о 13:50: Голова ОВА Сергій Гамалій повідомив, що в Кам'янець-Подільському районі зафіксовано падіння ракет у 2-х локаціях. Вони впали в полі, тому постраждалих та руйнувань немає. 

Уламки ще однієї ракети впали у Хмельницькому районі. В результаті падіння виникла пожежа, було пошкоджено дах та вікна в цивільній будівлі. Пожежу ліквідовано, на щастя, загиблих та поранених немає.

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Теми: ХмельниччинаППОвійна
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