Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Утренний удар по Хмельницкой области: россияне выпустили три ракеты – ОВА

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 31 октября 2022, 14:03

Утром 31 октября российские оккупанты атаковали два района Хмельницкой области тремя ракетами: одну сбили, две упали в поле.

Источник: глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий 

Прямая речь: "Есть падение обломков ракет на территории области. Есть разрушения гражданского объекта".

Детали: По предварительной информации, пострадавших нет. Работают спецслужбы и ГСЧС. Гамалий призвал не сообщать в соцсетях о попадании ракет.

Обновлено в 13:50: Глава ОВА Сергей Гамалий сообщил, что в Каменец-Подольском районе зафиксировано падение ракет в 2-х локациях. Они упали в поле, поэтому пострадавших и разрушений нет.

Обломки еще одной ракеты упали в Хмельницком районе. В результате падения возник пожар, была повреждена крыша и окна в гражданском здании. Пожар ликвидирован, к счастью, погибших и раненых нет.

Подписывайся на наш канал в Telegram

Темы: ХмельнитчинаПВОвойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Авиация атаковала скопление личного состава оккупантов – командование

видеоПутин: Массированный удар по Украине – это месть за Севастополь

"Зерновая сделка" остается в силе, несмотря на заявления РФ - ООН

Богуслаев в начале войны саботировал передачу ВСУ вертолетов – генпрокурор

Россияне попали в два гражданских буксира – есть погибшие, раненый и пропавший

Без света еще 270 тысяч квартир: Кличко сообщил, когда стабилизируют ситуацию

Все новости...
Хмельнитчина
В Хмельницкой области восстановлено энергоснабжение – Укрэнерго
ОВА сообщили о взрывах на Хмельнитчине и "прилете" на Виннитчине
В Хмельницкой и Киевской областях сработала ПВО
Последние новости
02:09
В Полтаве прогремели взрывы – глава ОВА
01:56
Авиация атаковала скопление личного состава оккупантов – командование
01:30
Взрыв мины возле ЗАЭС стал причиной отключения энергоблока – МАГАТЭ
00:37
Некоторые иностранные вузы изменили условия обучения для украинских студентов-мужчин – МОН
00:36
Маск распустил совет директоров Twitter – ВВС
00:15
Враг обстрелял две общины Сумщины, около 50 приходов
23:56
Шольца расстраивают экоактивисты, которые портят произведения искусства
23:46
Залужный: Постепенно освобождаем нашу землю, хотя победа дается тяжело
23:18
Военные США начали следить за учетом западного оружия в Украине
23:12
Зеленский о работе ПВО: На каждые 10 попаданий россияне уже тратят в четыре раза больше ракет
Все новости...