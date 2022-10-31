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Утренний удар по Хмельницкой области: россияне выпустили три ракеты – ОВА

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 31 октября 2022, 13:03

Утром 31 октября российские оккупанты атаковали два района Хмельницкой области тремя ракетами: одну сбили, две упали в поле.

Источник: глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий 

Прямая речь: "Есть падение обломков ракет на территории области. Есть разрушения гражданского объекта".

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Детали: По предварительной информации, пострадавших нет. Работают спецслужбы и ГСЧС. Гамалий призвал не сообщать в соцсетях о попадании ракет.

Обновлено в 13:50: Глава ОВА Сергей Гамалий сообщил, что в Каменец-Подольском районе зафиксировано падение ракет в 2-х локациях. Они упали в поле, поэтому пострадавших и разрушений нет.

Обломки еще одной ракеты упали в Хмельницком районе. В результате падения возник пожар, была повреждена крыша и окна в гражданском здании. Пожар ликвидирован, к счастью, погибших и раненых нет.

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Темы: ХмельнитчинаПВОвойна
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