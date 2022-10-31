Вранці понеділка РФ випустила по Україні понад пів сотні ракет, ППО збила 44

Протиповітряна оборона України збила 44 із понад пів сотні російських ракет, запущених Росією вранці понеділка.

Джерело: пресслужба командування Повітряних сил

Дослівно: "О 07.00 31 жовтня російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак по об’єктах критичної інфраструктури України.



Із літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95/Ту-160 було випущено понад 50 крилатих ракет Х-101/Х-555 з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська (Ростовська область).



44 крилаті ракети було знищено силами та засобами Повітряних Сил у зонах відповідальності повітряного командування "Центр" – 18, повітряного командування "Південь" – 12, повітряне командування "Схід" – 9, повітряного командування "Захід" – 5".

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