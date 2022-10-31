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Утром понедельника РФ выпустила по Украине более полусотни ракет, ПВО сбила 44

Валентина РоманенкоПонедельник, 31 октября 2022, 09:06
Утром понедельника РФ выпустила по Украине более полусотни ракет, ПВО сбила 44

Противовоздушная оборона Украины сбила 44 из более полусотни российских ракет, запущенных Россией утром понедельника.

Источник: пресс-служба командования Воздушных сил

Дословно: "В 07.00 31 октября российские оккупанты совершили несколько волн ракетных атак по объектам критической инфраструктуры Украины.

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С самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95/Ту-160 было выпущено более 50 крылатых ракет Х-101/Х-555 с севера Каспийского моря и из района Волгодонска (Ростовская область).

44 крылатые ракеты были уничтожены силами и средствами Воздушных Сил в зонах ответственности воздушного командования "Центр" - 18, воздушного командования "Юг" - 12, воздушного командования "Восток" - 9, воздушного командования "Запад" - 5".

Темы: Воздушные силы ВСУвойна
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