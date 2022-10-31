ЗСУ за добу знищили понад 600 окупантів, літак і гелікоптер

Росія продовжує нести втрати у загарбницькій війні в Україні – станом на 31 жовтня ЗСУ вже ліквідували 71 820 окупантів, 2 686 ворожих танків, 275 літаків та 253 гелікоптери.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 31.10 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 71 820 (+620) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2 686 (+14) од,

бойових броньованих машин ‒ 5 485 (+32) од,

артилерійських систем – 1 728 (+4) од,

РСЗВ – 383 (+0) од,

засобів ППО ‒ 197 (+0) од,

літаків – 275 (+1) од,

гелікоптерів – 253 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 413 (+1) од,

крилатих ракет ‒ 352 (+0) од,

кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 128 (+8) од,

спеціальної техніки ‒ 154 (+0).

Найбільших втрат окупанти зазнали на Авдіївському та Лиманському напрямках.