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ЗСУ за добу знищили понад 600 окупантів, літак і гелікоптер

Ірина БалачукПонеділок, 31 жовтня 2022, 10:17

Росія продовжує нести втрати у загарбницькій війні в Україні – станом на 31 жовтня ЗСУ вже ліквідували 71 820 окупантів, 2 686 ворожих танків, 275 літаків та 253 гелікоптери.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 31.10 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 71 820 (+620) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2 686 (+14) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5 485 (+32) од,
  • артилерійських систем – 1 728 (+4) од,
  • РСЗВ – 383 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 197 (+0) од,
  • літаків – 275 (+1) од,
  • гелікоптерів – 253 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 413 (+1) од,
  • крилатих ракет ‒ 352 (+0) од,
  • кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 128 (+8) од,
  • спеціальної техніки ‒ 154 (+0).

Найбільших втрат окупанти зазнали на Авдіївському та Лиманському напрямках.

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Теми: Генштабвійна
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