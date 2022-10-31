ВСУ за сутки уничтожили более 600 оккупантов, самолет и вертолет

Россия продолжает нести потери в захватнической войне в Украине – по состоянию на 31 октября ВСУ уже ликвидировали 71 820 оккупантов, 2 686 вражеских танков, 275 самолетов и 253 вертолета.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 31.10 ориентировочно составили:

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личного состава – около 71 820 (+620) человек ликвидировано,

танков – 2 686 (+14) ед,

боевых бронированных машин – 5 485 (+32) ед,

артиллерийских систем – 1 728 (+4) ед,

РСЗО – 383 (+0) ед,

средств ПВО – 197 (+0) ед,

самолетов – 275 (+1) ед,

вертолетов – 253 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 413 (+1) ед,

крылатых ракет – 352 (+0) ед,

кораблей/катеров – 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 4 128 (+8) ед,

специальной техники – 15 4 (+0).

Наибольшие потери оккупанты понесли на Авдеевском и Лиманском направлениях.