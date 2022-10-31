ВСУ за сутки уничтожили более 600 оккупантов, самолет и вертолет
Понедельник, 31 октября 2022, 09:17
Россия продолжает нести потери в захватнической войне в Украине – по состоянию на 31 октября ВСУ уже ликвидировали 71 820 оккупантов, 2 686 вражеских танков, 275 самолетов и 253 вертолета.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 31.10 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 71 820 (+620) человек ликвидировано,
- танков – 2 686 (+14) ед,
- боевых бронированных машин – 5 485 (+32) ед,
- артиллерийских систем – 1 728 (+4) ед,
- РСЗО – 383 (+0) ед,
- средств ПВО – 197 (+0) ед,
- самолетов – 275 (+1) ед,
- вертолетов – 253 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 413 (+1) ед,
- крылатых ракет – 352 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 128 (+8) ед,
- специальной техники – 15 4 (+0).
Наибольшие потери оккупанты понесли на Авдеевском и Лиманском направлениях.