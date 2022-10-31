Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Британська розвідка розповіла про проблеми росіян з постачанням набоїв

"Європейська правда"Понеділок, 31 жовтня 2022, 10:23

У російської армії побільшало проблем з доставкою на передову патронів для стрілецької зброї через оснащення мобілізованих АКМ. 

Про це йдеться у розвідувальному огляді міноборони Британії в понеділок, пише "Європейська правда".

Відзначається, що у вересні російські офіцери були стурбовані тим, що деякі недавно мобілізовані резервісти прибувають до України без зброї. Судячи зі знімків із відкритих джерел, мобілізованим резервістам видавали зазвичай АКМ - зброю, вперше представлену в 1959 році. Багато з автоматів, ймовірно, перебувають в ледь придатному для використання стані через погане зберігання.

АКМ стріляє 7,62-мм патронами, тоді як регулярні бойові частини російської армії переважно озброєні 5,45-мм автоматами АК-74М чи АК-12.

Інтеграція резервістів із контрактниками та ветеранами бойових дій в Україні означає, що російським логістам доведеться доставляти на передові позиції не один, а два види патронів для стрілецької зброї. Це, мабуть, ще більше ускладнить і так напружену систему матеріально-технічного забезпечення Росії.

Напередодні у британській розвідці припустили, що ПВК Вагнера, бойовиків якої широко залучають до участі в бойових діях з російського боку, все менше зважає на якості бійців, яких наймає, прагнучи набрати якомога більше. 

Підписуйся на наш канал в Telegram

Теми: зброявійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Авіація атакувала скупчення особового складу окупантів – командування

відеоПутін: Масований удар по Україні – це помста за Севастополь

"Зернова угода" залишається чинною попри заяви РФ – ООН

Богуслаєв на початку війни саботував передачу ЗСУ гелікоптерів – генпрокурор

Росіяни поцілили у два цивільних буксири – є загиблі, поранений і зниклий

Без світла ще 270 тисяч квартир: Кличко повідомив, коли стабілізують ситуацію

Усі новини...
зброя
Новий посол України в Німеччині розкритикував швидкість, із якою Берлін допомагає Києву
Зброя з України могла нелегально потрапити до злочинних груп – поліція Фінляндії
Італія планує надати Україні самохідні гаубиці та РСЗВ – ЗМІ
Останні новини
02:09
У Полтаві пролунали вибухи – голова ОВА
01:56
Авіація атакувала скупчення особового складу окупантів – командування
01:30
Вибух міни біля ЗАЕС став причиною відключення енергоблоку – МАГАТЕ
00:37
Деякі іноземні виші змінили умови навчання для українських студентів-чоловіків – МОН
00:36
Маск розпустив раду директорів Twitter – ВВС
00:15
Ворог обстріляв дві громади Сумщини, близько 50 приходів
23:56
Шольца засмучують екоактивісти, які псують твори мистецтва
23:46
Залужний: Поступово звільняємо нашу землю, хоч перемога дається важко
23:18
Військові США почали стежити за обліком західної зброї в Україні
23:12
Зеленський про роботу ППО: На кожні 10 влучань росіяни вже витрачають учетверо більше ракет
Усі новини...