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Британська розвідка розповіла про проблеми росіян з постачанням набоїв

"Європейська правда"Понеділок, 31 жовтня 2022, 09:23

У російської армії побільшало проблем з доставкою на передову патронів для стрілецької зброї через оснащення мобілізованих АКМ. 

Про це йдеться у розвідувальному огляді міноборони Британії в понеділок, пише "Європейська правда".

Відзначається, що у вересні російські офіцери були стурбовані тим, що деякі недавно мобілізовані резервісти прибувають до України без зброї. Судячи зі знімків із відкритих джерел, мобілізованим резервістам видавали зазвичай АКМ - зброю, вперше представлену в 1959 році. Багато з автоматів, ймовірно, перебувають в ледь придатному для використання стані через погане зберігання.

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АКМ стріляє 7,62-мм патронами, тоді як регулярні бойові частини російської армії переважно озброєні 5,45-мм автоматами АК-74М чи АК-12.

Інтеграція резервістів із контрактниками та ветеранами бойових дій в Україні означає, що російським логістам доведеться доставляти на передові позиції не один, а два види патронів для стрілецької зброї. Це, мабуть, ще більше ускладнить і так напружену систему матеріально-технічного забезпечення Росії.

Напередодні у британській розвідці припустили, що ПВК Вагнера, бойовиків якої широко залучають до участі в бойових діях з російського боку, все менше зважає на якості бійців, яких наймає, прагнучи набрати якомога більше. 

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Теми: зброявійна
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