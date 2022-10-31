Британська розвідка розповіла про проблеми росіян з постачанням набоїв

У російської армії побільшало проблем з доставкою на передову патронів для стрілецької зброї через оснащення мобілізованих АКМ.

Про це йдеться у розвідувальному огляді міноборони Британії в понеділок, пише "Європейська правда".

Відзначається, що у вересні російські офіцери були стурбовані тим, що деякі недавно мобілізовані резервісти прибувають до України без зброї. Судячи зі знімків із відкритих джерел, мобілізованим резервістам видавали зазвичай АКМ - зброю, вперше представлену в 1959 році. Багато з автоматів, ймовірно, перебувають в ледь придатному для використання стані через погане зберігання.

АКМ стріляє 7,62-мм патронами, тоді як регулярні бойові частини російської армії переважно озброєні 5,45-мм автоматами АК-74М чи АК-12.

Інтеграція резервістів із контрактниками та ветеранами бойових дій в Україні означає, що російським логістам доведеться доставляти на передові позиції не один, а два види патронів для стрілецької зброї. Це, мабуть, ще більше ускладнить і так напружену систему матеріально-технічного забезпечення Росії.

Напередодні у британській розвідці припустили, що ПВК Вагнера, бойовиків якої широко залучають до участі в бойових діях з російського боку, все менше зважає на якості бійців, яких наймає, прагнучи набрати якомога більше.