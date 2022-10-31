Британская разведка рассказала о проблемах россиян с поставками патронов

У российской армии стало больше проблем с доставкой на передовую патронов для стрелкового оружия из-за оснащения мобилизованных АКМ.

Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Британии в понедельник, пишет "Европейская правда".

В сентябре российские офицеры были обеспокоены тем, что некоторые недавно мобилизованные резервисты прибывают в Украину без оружия. Судя по снимкам из открытых источников, мобилизованным резервистам выдавали обычно АКМ – оружие, впервые представленное в 1959 году. Многие из автоматов, вероятно, находятся в едва пригодном для использования состоянии из-за плохого хранения.

АКМ стреляет 7,62-мм патронами, в то время как регулярные боевые части российской армии в основном вооружены 5,45-мм автоматами АК-74М или АК-12.

Интеграция резервистов с контрактниками и ветеранами боевых действий в Украине означает, что российским логистам придется доставлять на передовые позиции не один, а два вида патронов для стрелкового оружия. Это, вероятно, еще больше усложнит и без того напряженную систему материально-технического обеспечения России.

Накануне в британской разведке предположили, что ПВК Вагнера, боевиков которой широко привлекают к участию в боевых действиях с российской стороны, все меньше учитывает качества нанимаемых бойцов, стремясь набрать как можно больше.