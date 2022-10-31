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На Херсонщині збили ворожий вертоліт

Катерина ТищенкоПонеділок, 31 жовтня 2022, 09:44
На Херсонщині збили ворожий вертоліт
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ОК ПІВДЕНЬ

На Херсонщині у понеділок збили ударний ворожий вертоліт Ка-52.

Джерело: повітряне командування "Південь"

Дослівно: "На Херсонщині збито черговий ударний ворожий вертоліт Ка-52".

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Деталі: У командуванні зазначили, що о 7 годині ранку російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак по об’єктах критичної інфраструктури України.

Із літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95/Ту-160 було випущено крилаті ракети Х-101/Х-555 з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська (Ростовська область).

Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 10 ракет над Миколаївщиною, 2 – над Одещиною.

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Теми: авіаЗбройні силиХерсонська областьвійна
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