На Херсонщине сбили вражеский вертолет
Понедельник, 31 октября 2022, 10:44
В Херсонской области в понедельник сбили ударный вражеский вертолет Ка-52.
Источник: воздушное командование "Юг"
Дословно: "На Херсонщине сбит очередной ударный вражеский вертолет Ка-52".
Детали: В командовании отметили, что в 7 часов утра российские оккупанты совершили несколько волн ракетных атак по объектам критической инфраструктуры Украины.
С самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95/Ту-160 были выпущены крылатые ракеты Х-101/Х-555 с севера Каспийского моря и из района Волгодонска (Ростовская область).
Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожено 10 ракет над Николаевщиной, 2 – над Одесской областью.