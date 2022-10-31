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На Херсонщине сбили вражеский вертолет

Катерина ТищенкоПонедельник, 31 октября 2022, 10:44
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ОК ЮГ

В Херсонской области в понедельник сбили ударный вражеский вертолет Ка-52.

Источник: воздушное командование "Юг"

Дословно: "На Херсонщине сбит очередной ударный вражеский вертолет Ка-52".

Детали: В командовании отметили, что в 7 часов утра российские оккупанты совершили несколько волн ракетных атак по объектам критической инфраструктуры Украины.

С самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95/Ту-160 были выпущены крылатые ракеты Х-101/Х-555 с севера Каспийского моря и из района Волгодонска (Ростовская область).

Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожено 10 ракет над Николаевщиной, 2 – над Одесской областью.

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Темы: авиаВооруженные силыХерсонская областьвойна
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