Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Лукашенко знову зібрався до Путіна – плануватимуть наступний рік

Роман ПетренкоПонеділок, 31 жовтня 2022, 09:56
Лукашенко знову зібрався до Путіна – плануватимуть наступний рік
ВОЛОДИМИР ПУТІН І ОЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Самопроголошений президент Білорусії Олександр Лукашенко анонсував швидку зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним, зібралися "планувати завдання на 2023 рік".

Джерело: Лукашенко, якого цитує "Белта"

Пряма мова Лукашенка: "Це точно. Ми найближчим часом вкотре зустрінемося з Володимиром Володимировичем Путіним і вже остаточно підведемо підсумки цього року.

Реклама:

І як мінімум сплануємо, що стосується рівня президентів, наші завдання на майбутній рік".

Деталі: Повідомляється, що білоруський президент запросив у свого прем'єра інформацію про реалізацію інтеграційних проєктів з Російською Федерацією.

Теми: ЛукашенкоПутінвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Лукашенко
"Вагнерівці" з Білорусі нікуди не тікають – Лукашенко
Лукашенко заявив, що не давав гарантій безпеки Пригожину, і відбілює Путіна
Лукашенко привітав українців і порадив використати сусідство для припинення "конфронтації"
Останні новини
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
21:22
Як уникнути переохолодження та обмороження на фронті: 9 порад
21:19
Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС
21:12
Арахамія користувався автівками Кауфмана, якого підозрюють у корупції – Bihus.Info.
21:08
Туреччина зекономила 2 мільярди доларів на електроенергії завдяки імпорту російської нафти
20:50
Як українцям за кордоном оформити право на спадок – пояснює Офіс омбудсмена
20:47
Президент Чехії прогнозує, що у 2024 році у війні в Україні буде "значний зсув"
20:35
Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована
Усі новини...
Реклама: