Лукашенко знову зібрався до Путіна – плануватимуть наступний рік

Самопроголошений президент Білорусії Олександр Лукашенко анонсував швидку зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним, зібралися "планувати завдання на 2023 рік".

Джерело: Лукашенко, якого цитує "Белта"

Пряма мова Лукашенка: "Це точно. Ми найближчим часом вкотре зустрінемося з Володимиром Володимировичем Путіним і вже остаточно підведемо підсумки цього року.

І як мінімум сплануємо, що стосується рівня президентів, наші завдання на майбутній рік".

Деталі: Повідомляється, що білоруський президент запросив у свого прем'єра інформацію про реалізацію інтеграційних проєктів з Російською Федерацією.