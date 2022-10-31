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Лукашенко знову зібрався до Путіна – плануватимуть наступний рік

Роман ПетренкоПонеділок, 31 жовтня 2022, 10:56
ВОЛОДИМИР ПУТІН І ОЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Самопроголошений президент Білорусії Олександр Лукашенко анонсував швидку зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним, зібралися "планувати завдання на 2023 рік".

Джерело: Лукашенко, якого цитує "Белта"

Пряма мова Лукашенка: "Це точно. Ми найближчим часом вкотре зустрінемося з Володимиром Володимировичем Путіним і вже остаточно підведемо підсумки цього року.

І як мінімум сплануємо, що стосується рівня президентів, наші завдання на майбутній рік".

Деталі: Повідомляється, що білоруський президент запросив у свого прем'єра інформацію про реалізацію інтеграційних проєктів з Російською Федерацією.

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Теми: ЛукашенкоПутінвійна
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