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Лукашенко снова собрался к Путину – будут планировать следующий год

Роман ПетренкоПонедельник, 31 октября 2022, 09:56
Лукашенко снова собрался к Путину – будут планировать следующий год
ВЛАДИМИР ПУТИН И АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Самопровозглашенный президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал скорую встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, собрались "планировать задачи на 2023 год".

Источник: Лукашенко, которого цитирует "Белта"

Прямая речь Лукашенко: "Это точно. Мы в ближайшее время в очередной раз встретимся с Владимиром Владимировичем Путиным и уже окончательно подведем итоги этого года.

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И как минимум спланируем, что касается уровня президентов, наши задачи на предстоящий год".

Детали: Сообщается, что белорусский президент запросил у своего премьера информацию о реализации интеграционных проектов с Российской Федерацией.

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Темы: ЛукашенкоПутинвойна
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