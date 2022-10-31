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Ердоган відреагував на демарш Росії щодо "зернової угоди"

Понеділок, 31 жовтня 2022, 11:09

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, за чийого посередництва було досягнуто домовленості про зерновий коридор, прокоментував оголошене Росією призупинення її участі в домовленості.

Свою заяву Ердоган зробив на 8-му Всесвітньому турецькому медичному конгресі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN Turk.

Ердоган підкреслив важливість зернового коридору, зазначивши, що за його допомогою вдалося відносно знизити продовольчу кризу, експортуючи 9,3 млн тонн сільгосппродукції з України.

"Незважаючи на те, що Росія вагається щодо зернової угоди, оскільки Москві не надані такі ж можливості, Туреччина продовжуватиме свої зусилля, щоб служити людству", - сказав турецький президент, утримавшись від подальших деталей.

Нагадаємо, попри демарш РФ з українських портів у понеділок вийшли 12 суден з продовольством.

За словами Міністерства інфраструктури України, представники ООН та Туреччини ведуть перемовини з делегацією Росії та продовжують шукати рішення для повноцінної реалізації "зернової ініціативи".

Згідно з пропозицією Спільного координаційного центру (СКЦ), представники ООН та Туреччини погодили перевірку 40 суден. Ця пропозиція була прийнята представниками України, а представників Російської Федерації було поінформовано.

ВІДЕО ДНЯ

29 жовтня Росія заявила, що зупиняє участь у реалізації "зернової угоди" нібито через "теракт" у Севастопольській бухті в суботу вранці. 

Як писала ЄП у своїй статті, "зернова угода", може працювати навіть без участі російської сторони, якщо на це буде воля президента Туреччини Ердогана, і реалізація цього сценарію вже розпочалася.

Читайте детальніше про те, чи є шанс зберегти зерновий коридор після російської істерики.

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Теми: ТуреччинаЕрдоган
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