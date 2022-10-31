Эрдоган отреагировал на демарш России по "зерновому соглашению"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, при чьем посредничестве была достигнута договоренность о зерновом коридоре, прокомментировал объявленное Россией приостановление ее участия в договоренности.

Свое заявление Эрдоган сделал на 8-м Всемирном турецком медицинском конгрессе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN Turk.

Эрдоган подчеркнул важность зернового коридора, отметив, что с его помощью удалось снизить продовольственный кризис, экспортируя 9,3 млн тонн сельхозпродукции из Украины.

"Несмотря на то, что Россия колеблется относительно зернового соглашения, поскольку Москве не предоставлены такие же возможности, Турция будет продолжать свои усилия, чтобы служить человечеству", - сказал турецкий президент, воздержавшись от дальнейших деталей.

Напомним, несмотря на демарш РФ из украинских портов в понедельник вышли 12 судов с продовольствием.

По словам Министерства инфраструктуры Украины, представители ООН и Турции ведут переговоры с делегацией России и продолжают искать решение для полноценной реализации "зерновой инициативы".

Согласно предложению Совместного координационного центра (СКЦ), представители ООН и Турции согласовали проверку 40 судов. Это предложение было принято представителями Украины, а представители Российской Федерации были проинформированы.

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29 октября Россия заявила, что останавливает участие в реализации "зернового соглашения" якобы из-за "теракта" в Севастопольской бухте в субботу утром.

Как писала ЕП в своей статье, "зерновое соглашение", может работать даже без участия российской стороны, если на это будет воля президента Турции Эрдогана, и реализация этого сценария уже началась.

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