Эрдоган отреагировал на демарш России по "зерновому соглашению"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, при чьем посредничестве была достигнута договоренность о зерновом коридоре, прокомментировал объявленное Россией приостановление ее участия в договоренности.

Свое заявление Эрдоган сделал на 8-м Всемирном турецком медицинском конгрессе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN Turk.

Эрдоган подчеркнул важность зернового коридора, отметив, что с его помощью удалось снизить продовольственный кризис, экспортируя 9,3 млн тонн сельхозпродукции из Украины.

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"Несмотря на то, что Россия колеблется относительно зернового соглашения, поскольку Москве не предоставлены такие же возможности, Турция будет продолжать свои усилия, чтобы служить человечеству", - сказал турецкий президент, воздержавшись от дальнейших деталей.

Напомним, несмотря на демарш РФ из украинских портов в понедельник вышли 12 судов с продовольствием.

По словам Министерства инфраструктуры Украины, представители ООН и Турции ведут переговоры с делегацией России и продолжают искать решение для полноценной реализации "зерновой инициативы".

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Согласно предложению Совместного координационного центра (СКЦ), представители ООН и Турции согласовали проверку 40 судов. Это предложение было принято представителями Украины, а представители Российской Федерации были проинформированы.

29 октября Россия заявила, что останавливает участие в реализации "зернового соглашения" якобы из-за "теракта" в Севастопольской бухте в субботу утром.

Как писала ЕП в своей статье, "зерновое соглашение", может работать даже без участия российской стороны, если на это будет воля президента Турции Эрдогана, и реализация этого сценария уже началась.

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