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У Росії на аеродромі поблизу кордону з Латвією вибухнули два вертольоти – росЗМІ

Олена РощінаПонеділок, 31 жовтня 2022, 11:21

У Псковській області Російської Федерації вибухом пошкоджено два гелікоптери Ка-52, які перебували на території військового аеродрому неподалік від російсько-латвійського кордону. 

Джерело: російський ресурс "Baza

Деталі: Як повідомляється, вертольоти були непридатні для експлуатації, вони перебували на ремонті. 

Близько 22 вечора (вочевидь, 30 жовтня) військовослужбовці частини почули кілька вибухів, а потім побачили розкидані уламки двох вертольотів. 

"Вибух був такої сили, що уламки фюзеляжу розкидало на 200 метрів навколо. З якої причини вибухнули Ка-52 – невідомо", – пише Baza.

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Теми: Росіязброя
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