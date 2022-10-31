У Росії на аеродромі поблизу кордону з Латвією вибухнули два вертольоти – росЗМІ

У Псковській області Російської Федерації вибухом пошкоджено два гелікоптери Ка-52, які перебували на території військового аеродрому неподалік від російсько-латвійського кордону.

Джерело: російський ресурс "Baza"

Деталі: Як повідомляється, вертольоти були непридатні для експлуатації, вони перебували на ремонті.

Близько 22 вечора (вочевидь, 30 жовтня) військовослужбовці частини почули кілька вибухів, а потім побачили розкидані уламки двох вертольотів.

"Вибух був такої сили, що уламки фюзеляжу розкидало на 200 метрів навколо. З якої причини вибухнули Ка-52 – невідомо", – пише Baza.