В России на аэродроме вблизи границы с Латвией взорвались два вертолета – росСМИ

В Псковской области Российской Федерацией взрывом повреждены два вертолета Ка-52, которые находились на территории военного аэродрома недалеко от российско-латвийской границы.

Источник: российский ресурс "Baza"

Детали: Как собщается, вертолеты были непригодны для эксплуатации, они находились на ремонте.

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Около 22 вечера (очевидно, 30 октября) военнослужащие части услышали несколько взрывов, а затем увидели разбросанные обломки двух вертолетов.

"Взрыв был такой силы, что обломки фюзеляжа раскидало на 200 метров вокруг. По какой причине взорвались Ка-52 – неизвестно", – пишет Baza.