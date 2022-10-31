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В России на аэродроме вблизи границы с Латвией взорвались два вертолета – росСМИ

Елена РощинаПонедельник, 31 октября 2022, 11:21

В Псковской области Российской Федерацией взрывом повреждены два вертолета Ка-52, которые находились на территории военного аэродрома недалеко от российско-латвийской границы. 

Источник: российский ресурс "Baza"

Детали: Как собщается, вертолеты были непригодны для эксплуатации, они находились на ремонте. 

Около 22 вечера (очевидно, 30 октября) военнослужащие части услышали несколько взрывов, а затем увидели разбросанные обломки двух вертолетов. 

"Взрыв был такой силы, что обломки фюзеляжа раскидало на 200 метров вокруг. По какой причине взорвались Ка-52 – неизвестно", – пишет Baza.

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Темы: Росcияоружие
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