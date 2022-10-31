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Рятувальники знайшли три тіла під завалами на території Святогірської лаври

Роман ПетренкоПонеділок, 31 жовтня 2022, 11:55
дснс

Рятувальники ДСНС завершили розбір частково зруйнованої 3-х поверхової будівлі на території Святогірської лаври, знайдено тіла трьох людей.

Джерело: ДСНС

Деталі: Будівля зазнала пошкоджень внаслідок російських обстрілів.

Всього з початку робіт виявлено тіла трьох загиблих осіб.

Рятувальники у складі 7 осіб розібрали 10 тонн будівельних конструкцій. Роботи завершені.

Довідково: На початку жовтня Україна звільнила Святогірську та Лиманську громади від окупантів.

 

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Теми: обстрілДСНСвійна
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