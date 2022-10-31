Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Рятувальники знайшли три тіла під завалами на території Святогірської лаври

Роман ПетренкоПонеділок, 31 жовтня 2022, 10:55
Рятувальники знайшли три тіла під завалами на території Святогірської лаври
дснс

Рятувальники ДСНС завершили розбір частково зруйнованої 3-х поверхової будівлі на території Святогірської лаври, знайдено тіла трьох людей.

Джерело: ДСНС

Деталі: Будівля зазнала пошкоджень внаслідок російських обстрілів.

Реклама:

Всього з початку робіт виявлено тіла трьох загиблих осіб.

Рятувальники у складі 7 осіб розібрали 10 тонн будівельних конструкцій. Роботи завершені.

Довідково: На початку жовтня Україна звільнила Святогірську та Лиманську громади від окупантів.

ВІДЕО ДНЯ
 

Теми: обстрілДСНСвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
обстріл
Росіяни обстріляли Білозерську громаду – постраждала тракторна бригада
Росіяни опівдні обстріляли прикордоння Сумщини: 4 поранених, зруйновані будинки
Російські військові завдали ударів по Херсону: є загиблий
Останні новини
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
21:22
Як уникнути переохолодження та обмороження на фронті: 9 порад
21:19
Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС
21:12
Арахамія користувався автівками Кауфмана, якого підозрюють у корупції – Bihus.Info.
21:08
Туреччина зекономила 2 мільярди доларів на електроенергії завдяки імпорту російської нафти
20:50
Як українцям за кордоном оформити право на спадок – пояснює Офіс омбудсмена
20:47
Президент Чехії прогнозує, що у 2024 році у війні в Україні буде "значний зсув"
20:35
Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована
Усі новини...
Реклама: