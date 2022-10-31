Рятувальники знайшли три тіла під завалами на території Святогірської лаври
Понеділок, 31 жовтня 2022, 10:55
Рятувальники ДСНС завершили розбір частково зруйнованої 3-х поверхової будівлі на території Святогірської лаври, знайдено тіла трьох людей.
Джерело: ДСНС
Деталі: Будівля зазнала пошкоджень внаслідок російських обстрілів.
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Всього з початку робіт виявлено тіла трьох загиблих осіб.
Рятувальники у складі 7 осіб розібрали 10 тонн будівельних конструкцій. Роботи завершені.
Довідково: На початку жовтня Україна звільнила Святогірську та Лиманську громади від окупантів.
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