Рятувальники знайшли три тіла під завалами на території Святогірської лаври

Рятувальники ДСНС завершили розбір частково зруйнованої 3-х поверхової будівлі на території Святогірської лаври, знайдено тіла трьох людей.

Джерело: ДСНС

Деталі: Будівля зазнала пошкоджень внаслідок російських обстрілів.

Всього з початку робіт виявлено тіла трьох загиблих осіб.

Рятувальники у складі 7 осіб розібрали 10 тонн будівельних конструкцій. Роботи завершені.

Довідково: На початку жовтня Україна звільнила Святогірську та Лиманську громади від окупантів.