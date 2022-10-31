Спасатели нашли три тела под завалами на территории Святогорской лавры
Понедельник, 31 октября 2022, 10:55
Спасатели ГСЧС завершили разбор частично разрушенного 3-х этажного здания на территории Святогорской лавры, найдены тела трех человек.
Источник: ГСЧС
Детали: Здание получило повреждения в результате российских обстрелов.
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Всего с начала работ обнаружены тела трех погибших.
Спасатели в составе 7 человек разобрали 10 тонн строительных конструкций. Работы завершены.
Справочно: В начале октября Украина освободила Святогорскую и Лиманскую громады от оккупантов.
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