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Спасатели нашли три тела под завалами на территории Святогорской лавры

Роман ПетренкоПонедельник, 31 октября 2022, 11:55
гсчс

Спасатели ГСЧС завершили разбор частично разрушенного 3-х этажного здания на территории Святогорской лавры, найдены тела трех человек.

Источник: ГСЧС

Детали: Здание получило повреждения в результате российских обстрелов.

Всего с начала работ обнаружены тела трех погибших.

Спасатели в составе 7 человек разобрали 10 тонн строительных конструкций. Работы завершены.

Справочно: В начале октября Украина освободила Святогорскую и Лиманскую громады от оккупантов.

 

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Темы: обстрелГСЧСвойна
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