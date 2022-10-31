Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Спасатели нашли три тела под завалами на территории Святогорской лавры

Роман ПетренкоПонедельник, 31 октября 2022, 10:55
Спасатели нашли три тела под завалами на территории Святогорской лавры
гсчс

Спасатели ГСЧС завершили разбор частично разрушенного 3-х этажного здания на территории Святогорской лавры, найдены тела трех человек.

Источник: ГСЧС

Детали: Здание получило повреждения в результате российских обстрелов.

Реклама:

Всего с начала работ обнаружены тела трех погибших.

Спасатели в составе 7 человек разобрали 10 тонн строительных конструкций. Работы завершены.

Справочно: В начале октября Украина освободила Святогорскую и Лиманскую громады от оккупантов.

ВИДЕО ДНЯ
 

Темы: обстрелГСЧСвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Все новости...
обстрел
Россияне попали в хату пенсионерки на Сумщине – она погибла
Враг бил по Сумщине, сбросил 11 мин
Россияне за сутки убили 5 жителей Донетчины, еще 4 ранены
Последние новости
18:41
Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности
18:38
Последствия вражеского удара на Купянщине: ранены три женщины
18:12
Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды
17:58
Главнокомандующий армии Нидерландов призвал страну готовиться к войне с Россией
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
16:56
обновлено, фотоРоссияне ударили по селу и городу в Запорожской области: трое погибших
Все новости...
Реклама: