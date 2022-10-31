Спасатели нашли три тела под завалами на территории Святогорской лавры

Спасатели ГСЧС завершили разбор частично разрушенного 3-х этажного здания на территории Святогорской лавры, найдены тела трех человек.

Источник: ГСЧС

Детали: Здание получило повреждения в результате российских обстрелов.

Всего с начала работ обнаружены тела трех погибших.

Спасатели в составе 7 человек разобрали 10 тонн строительных конструкций. Работы завершены.

Справочно: В начале октября Украина освободила Святогорскую и Лиманскую громады от оккупантов.