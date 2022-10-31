Компанія з Південної Кореї побудує в Польщі другу АЕС

Польща уклала угоду з Південною Кореєю про будівництво другої в країні атомної електростанції, прискорюючи свої зусилля в напрямку досягнення енергетичної незалежності після вторгнення Росії в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg.

Korea Hydro & Nuclear Power Co, державний оператор АЕС, підписав у понеділок лист про наміри з польськими компаніями PGE SA і ZE PAK SA, йдеться в заяві міністерства енергетики Південної Кореї. Консорціум побудує кілька реакторів APR-1400 поблизу вугільних заводів ZE PAK в місті Патнов.

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"Ініціатива ZE PAK і PGE надзвичайно цікава, оскільки вона відповідає стратегічним цілям Польщі і поляків - дешева енергія і енергетична незалежність", - цитуються в заяві слова віцепрем'єр-міністра Польщі Яцека Сасіна.

Угода була підписана через кілька днів після того, як Польща обрала компанію Westinghouse Electric Co. для будівництва своєї першої атомної електростанції. Найбільш залежна від вугілля країна Європейського Союзу робить ставку на ядерну енергетику, щоб забезпечити стабільне постачання електроенергії і водночас зменшити потребу в імпорті вугілля і природного газу. Угода також є вигідною для уряду Кореї, який просуває експорт атомних технологій в рамках більш широкого поштовху до скорочення викидів.

Компанії розроблять більш детальний план розвитку до кінця цього року з викладенням очікуваного бюджету та фінансування, йдеться у заяві. Кількість реакторів, які будуть побудовані, буде визначено пізніше.

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Міністерство енергетики Південної Кореї заявило, що воно також підписало окремий меморандум про взаєморозуміння з міністерством державних активів Польщі, в якому погодилося надати підтримку компаніям у розробці проєкту та обмінюватися інформацією для подальшого розширення співпраці між двома країнами.

Разом з тим, амбіції Південної Кореї стати великим експортером ядерних технологій зіткнулися з проблемою після того, як компанія Westinghouse подала позов до суду в США з метою запобігти "несанкціонованому" обміну технологіями з іншими країнами з боку Korea Electric Power Corp. та її підрозділу Korea Hydro. Судова суперечка може перешкодити Кореї будувати електростанції в інших країнах, включаючи Польщу, Саудівську Аравію і Чеську Республіку.

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