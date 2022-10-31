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Компания из Южной Кореи построит в Польше вторую АЭС

Понедельник, 31 октября 2022, 12:08

Польша заключила соглашение с Южной Кореей о строительстве второй в стране атомной электростанции, ускоряя свои усилия по достижению энергетической независимости после вторжения России в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bloomberg.

Korea Hydro & Nuclear Power Co, государственный оператор АЭС, подписал в понедельник письмо о намерениях с польскими компаниями PGE SA и ZE PAK SA, говорится в заявлении министерства энергетики Южной Кореи. Консорциум построит несколько реакторов APR-1400 вблизи угольных заводов ZE PAK в городе Патнов.

"Инициатива ZE PAK и PGE чрезвычайно интересна, поскольку она соответствует стратегическим целям Польши и поляков - дешевая энергия и энергетическая независимость", - цитируются в заявлении слова вице-премьер-министра Польши Яцека Сасина.

Соглашение было подписано через несколько дней после того, как Польша выбрала компанию Westinghouse Electric Co. для строительства своей первой атомной электростанции. Наиболее зависимая от угля страна Европейского Союза делает ставку на ядерную энергетику, чтобы обеспечить стабильные поставки электроэнергии и одновременно уменьшить потребность в импорте угля и природного газа. Соглашение также выгодно для правительства Кореи, которое продвигает экспорт атомных технологий в рамках более широкого толчка к сокращению выбросов.

Компании разработают более детальный план развития до конца этого года с изложением ожидаемого бюджета и финансирования, говорится в заявлении. Количество реакторов, которые будут построены, будет определено позже.

Министерство энергетики Южной Кореи заявило, что оно также подписало отдельный меморандум о взаимопонимании с министерством государственных активов Польши, в котором согласилось оказать поддержку компаниям в разработке проекта и обмениваться информацией для дальнейшего расширения сотрудничества между двумя странами.

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Вместе с тем амбиции Южной Кореи стать крупным экспортером ядерных технологий столкнулись с проблемой после того, как компания Westinghouse подала иск в суд в США с целью предотвратить "несанкционированный" обмен технологиями с другими странами со стороны Korea Electric Power Corp. и ее подразделения Korea Hydro. Судебный спор может помешать Корее строить электростанции в других странах, включая Польшу, Саудовскую Аравию и Чешскую Республику.

Читайте больше: Польский атом: как Варшава договаривается о строительстве АЭС и что это меняет

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Темы: Северная КореяПольшаэнергетика
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