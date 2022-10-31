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Липовий "СБУшник" обіцяв звільнення від санкцій РНБО за пів мільйона доларів

Валентина РоманенкоПонеділок, 31 жовтня 2022, 11:21
Липовий СБУшник обіцяв звільнення від санкцій РНБО за пів мільйона доларів
фото СБУ

У Києві шахрай, представляючись співробітником Служби безпеки України, обіцяв за 500 тисяч доларів допомогу в уникненні санкцій.

Джерело: ДБР, СБУ, Київська міська прокуратура

Деталі: Чоловік обіцяв одній із комерційних структур "уникнення" економічних санкцій РНБО за хабар у 500 тис. доларів США.

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фото прокуратури

За даними слідства, мешканець Дніпропетровщини, представляючись співробітником СБУ та використовуючи підроблене службове посвідчення, запропонував підприємцям допомогу у вирішенні питання про незастосування економічних санкцій щодо їхньої компанії.

Одним із засновників цієї компанії раніше був мешканець тимчасово окупованого Криму – громадянин РФ.

Правоохоронці затримали чоловіка після одержання частини коштів - 250 тис доларів США. З’ясувалося також, що зловмисник перебуває у державному розшуку за вчинення умисного вбивства.

ВІДЕО ДНЯ
 

Наразі суд арештував підозрюваного без альтернативи застави.

Теми: СБУДБРпрокуратура
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