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Липовый "СБУшник" обещал освобождение от санкций СНБО за полмиллиона долларов

Валентина РоманенкоПонедельник, 31 октября 2022, 11:21
Липовый СБУшник обещал освобождение от санкций СНБО за полмиллиона долларов
фото СБУ

В Киеве мошенник, представляясь сотрудником Службы безопасности Украины, обещал за 500 тысяч долларов помощь в избежании санкций.

Источник: ГБР, СБУ, Киевская городская прокуратура

Детали: Мужчина обещал одной из коммерческих структур "избежание" экономических санкций СНБО за взятку в 500 тыс. долларов США.

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фото прокуратуры

По данным следствия, житель Днепропетровщины, представляясь сотрудником СБУ и используя поддельное служебное удостоверение, предложил предпринимателям помощь в решении вопроса о неприменении экономических санкций в отношении их компании.

Одним из учредителей этой компании ранее был житель временно оккупированного Крыма - гражданин РФ.

Правоохранители задержали мужчину после получения части средств - 250 тыс долларов США. Выяснилось также, что злоумышленник находится в государственном розыске за совершение умышленного убийства.

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Суд уже арестовал подозреваемого без альтернативы залога.

Темы: СБУГБРпрокуратура
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