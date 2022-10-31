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Липовый "СБУшник" обещал освобождение от санкций СНБО за полмиллиона долларов

Валентина РоманенкоПонедельник, 31 октября 2022, 12:21
фото СБУ

В Киеве мошенник, представляясь сотрудником Службы безопасности Украины, обещал за 500 тысяч долларов помощь в избежании санкций.

Источник: ГБР, СБУ, Киевская городская прокуратура

Детали: Мужчина обещал одной из коммерческих структур "избежание" экономических санкций СНБО за взятку в 500 тыс. долларов США.

 
фото прокуратуры

По данным следствия, житель Днепропетровщины, представляясь сотрудником СБУ и используя поддельное служебное удостоверение, предложил предпринимателям помощь в решении вопроса о неприменении экономических санкций в отношении их компании.

Одним из учредителей этой компании ранее был житель временно оккупированного Крыма - гражданин РФ.

Правоохранители задержали мужчину после получения части средств - 250 тыс долларов США. Выяснилось также, что злоумышленник находится в государственном розыске за совершение умышленного убийства.

 

Суд уже арестовал подозреваемого без альтернативы залога.

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Темы: СБУГБРпрокуратура
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