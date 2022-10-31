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В МЗС нагадали про потребу систем ПРО і ППО після падіння російської ракети у Молдові

"Європейська правда"Понеділок, 31 жовтня 2022, 12:37

У МЗС України нагадали про необхідність систем ПРО і ППО після того, як стало відомо про падіння російської ракети у понеділок вранці на території Молдови.

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко, пише "Європейська правда".

"Україна постійно про це говорить: Російська Федерація веде війну не лише проти України, але і проти Європи. Ракетні атаки, які РФ запускає по українських містах з боку Чорного моря, Білорусі, Росії або Каспію, несуть пряму загрозу безпеці сусідніх країн", - наголосив Ніколенко.

Саме тому, за словами речника МЗС, критично важливо, аби Україна якнайшвидше отримала сучасні засоби протиракетної та протиповітряної оборони. "Ці системи рятуватимуть життя людей та захищатимуть критичну інфраструктуру", - констатував Ніколенко.

У Молдові вранці 31 жовтня у населеному пункті Наславча Окницького району на півночі країни впала російська ракета.

За даними МВС країни, ракета була збита українською системою ППО та впала на північному краю населеного пункту, що розташований на кордоні з Україною.

Нагадаємо, 10 жовтня три російські ракети порушили повітряний простір Молдови.

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Теми: МЗСПРО
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