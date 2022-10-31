В МИД напомнили о потребности в системах ПРО и ПВО после падения российской ракеты в Молдове

В МИД Украины напомнили о необходимости систем ПРО и ПВО после того, как стало известно о падении российской ракеты в понедельник утром на территории Молдовы.

Об этом заявил представитель МИД Украины Олег Николенко, пишет "Европейская правда".

"Украина постоянно об этом говорит: Российская Федерация ведет войну не только против Украины, но и против Европы. Ракетные атаки, которые РФ запускает по украинским городам со стороны Черного моря, Беларуси, России или Каспия, несут прямую угрозу безопасности соседних стран", - подчеркнул Николенко.

Именно поэтому, по словам спикера МИД, критически важно, чтобы Украина как можно быстрее получила современные средства противоракетной и противовоздушной обороны. "Эти системы будут спасать жизни людей и защищать критическую инфраструктуру", - констатировал Николенко.

В Молдове утром 31 октября в населенном пункте Наславча Окницкого района на севере страны упала российская ракета.

По данным МВД страны, ракета была сбита украинской системой ПВО и упала на северной окраине населенного пункта, расположенного на границе с Украиной.

Напомним, 10 октября три российские ракеты порушили воздушное пространство Молдовы.