Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В МИД напомнили о потребности в системах ПРО и ПВО после падения российской ракеты в Молдове

"Европейская правда"Понедельник, 31 октября 2022, 11:37

В МИД Украины напомнили о необходимости систем ПРО и ПВО после того, как стало известно о падении российской ракеты в понедельник утром на территории Молдовы.

Об этом заявил представитель МИД Украины Олег Николенко, пишет "Европейская правда".

"Украина постоянно об этом говорит: Российская Федерация ведет войну не только против Украины, но и против Европы. Ракетные атаки, которые РФ запускает по украинским городам со стороны Черного моря, Беларуси, России или Каспия, несут прямую угрозу безопасности соседних стран", - подчеркнул Николенко.

Реклама:

Именно поэтому, по словам спикера МИД, критически важно, чтобы Украина как можно быстрее получила современные средства противоракетной и противовоздушной обороны. "Эти системы будут спасать жизни людей и защищать критическую инфраструктуру", - констатировал Николенко.

В Молдове утром 31 октября в населенном пункте Наславча Окницкого района на севере страны упала российская ракета.

По данным МВД страны, ракета была сбита украинской системой ПВО и упала на северной окраине населенного пункта, расположенного на границе с Украиной.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, 10 октября три российские ракеты порушили воздушное пространство Молдовы.

Темы: МИДПРО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Все новости...
МИД
Кулеба призвал рассказать Африке об опасности российского колониализма
МИД Украины отреагировало на призывы Орбана прекратить поддерживать Украину
МИД: Жаль, что Папа Римский распространяет великодержавные идеи РФ
Последние новости
18:41
Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности
18:38
Последствия вражеского удара на Купянщине: ранены три женщины
18:12
Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды
17:58
Главнокомандующий армии Нидерландов призвал страну готовиться к войне с Россией
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
16:56
обновлено, фотоРоссияне ударили по селу и городу в Запорожской области: трое погибших
Все новости...
Реклама: