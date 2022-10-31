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На переговорах росіян супроводжували спецслужби РФ, слідкували за ними і нами – Умєров

Альона Мазуренко Понеділок, 31 жовтня 2022, 12:30
На переговорах росіян супроводжували спецслужби РФ, слідкували за ними і нами – Умєров
Рустем Умєров ФОТО: ДМИТРО ЛАРІН

Новопризначений глава держмайна і учасник української делегації на переговорах України з Росією Рустем Умєров розповів, що росіян на переговорах постійно супроводжували представники спецслужб РФ. 

Джерело: інтерв'ю УП "Рустем Умєров: На переговорах ми запитували росіян: де вони бачать нацистів? А вони верзли дурню про іноземні бази"

Умерова запитали, чи правда, що разом з делегацією РФ на переговорах постійно перебували російські спецслужби, які стежили за тим, як поводиться українська делегація і аналізували, як поводиться делегація з РФ.

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Пряма мова: "Я не знаю, там дуже багато було спецслужб. Думаю, що там і білоруські, і російські спецслужби були…

Вони сиділи позаду за їхньою делегацією, десь 10 людей було. Ці люди слідкували, щось питали, дивилися, як ми відповідаємо, що робимо, що беремо, щось записували".

Деталі: За словами Умерова, російські переговорники мислили "квадратно" і намагалися не відхилятися від мандата, який їм дали: "приїхати, залякати і поїхати".

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Пряма мова: "Вони дійсно вірили у те, що кажуть, а казали вони дурниці. Мабуть, вони мріяли побачити українців, які приїхали, наляканими й роздратованими.

А тут приїхали люди, які поставили свою позицію і не зважали ні на що. І це для них був неформат, вони не звикли до такого формату. Демократичний формат для них незрозумілий".

Деталі: Також, за словами Умерова, росіяни на зустрічах озвучували свої 5 пунктів щодо "денацифікації" і тд.

Пряма мова: "Ми тоді питали, чого ви взагалі розпочали все це? Яка була логіка, що ви почали повномасштабну війну?

Я вже не пам’ятаю точно всього, але вони говорили про цю "денацифікацію". Ми кажемо: ви десь нацистів тут бачили? Подивиться на наш склад, де ви тут бачите нацистів"?

Друге, вони казали про російську мову. Тоді ми кажемо – що не так? Коли треба, ми говоримо російською.

Третє, вони казали, що у нас були якісь там іноземні бази. Ми кажемо: "які ще бази"?

Вони відповіли: "От в Миколаєві у вас".

Яка база? Якщо ми взяли гроші від міжнародних банків, це не означає, що суверенітет здаємо.

Потім вони казали, що ми вбивали людей в Донецьку. Я кажу: "Де? От я як правозахисник, скажіть, де? Чого ви 8 років замовчували це питання"?

І коли вони почали слухати відповіді, які не існують в їхній парадигмі, росіяни почали дивуватися. Тобто люди їх не бояться, розумно аргументують, жорстко ставляться до всіх дурниць. Так вони почали трохи змінювати свою позицію".

Теми: переговориРосіяУкраїнавійна
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