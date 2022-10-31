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На переговорах россиян сопровождали спецслужбы РФ, следили за ними и нами – Умеров

Алена МазуренкоПонедельник, 31 октября 2022, 12:30
На переговорах россиян сопровождали спецслужбы РФ, следили за ними и нами – Умеров
Рустем Умеров ФОТО: ДМИТРИЙ ЛАРИН

Новоназначенный глава госимущества и участник украинской делегации на переговорах Украины с Россией Рустем Умеров рассказал, что россиян на переговорах постоянно сопровождали представители спецслужб РФ. 

Источник: интервью УП "Рустем Умеров: На переговорах мы спрашивали россиян: где они видят нацистов? А они несли чушь об иностранных базах"

Умерова спросили, правда ли, что вместе с делегацией РФ на переговорах постоянно находились российские спецслужбы, которые следили за тем, как ведет себя украинская делегация и анализировали, как ведет себя делегация из РФ.

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Прямая речь: "Я не знаю, там очень много было спецслужб. Думаю, что там и белорусские, и российские спецслужбы были...

Они сидели позади за их делегацией, где-то 10 человек было. Эти люди следили, что-то спрашивали, смотрели, как мы отвечаем, что делаем, что берем, что-то записывали".

Детали: По его словам, российские переговорщики мыслили "квадратно" и старались не отклоняться от мандата, который им дали: "приехать, запугать и уехать".

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Прямая речь: "Они действительно верили в то, что говорят, а говорили они глупости. Видимо, они мечтали увидеть украинцев, которые приехали, напуганными и раздраженными.

А здесь приехали люди, которые поставили свою позицию и не считались ни с чем. И это для них был неформат, они не привыкли к такому формату. Демократический формат для них непонятен".

Детали: Также, по словам Умерова, россияне на встречах озвучивали свои 5 пунктов по "денацификации" и тд.

Прямая речь: "Мы тогда спрашивали, чего вы вообще начали все это? Какая была логика, что вы начали полномасштабную войну?

Я уже не помню точно всего, но они говорили об этой "денацификации". Мы говорим: вы где-то нацистов здесь видели? Посмотрите на наш состав, где вы здесь видите нацистов"?

Второе, они говорили о российском языке. Тогда мы говорим - что не так? Когда надо, мы говорим на российском.

Третье, они говорили, что у нас были какие-то там иностранные базы. Мы говорим: "какие еще базы"?

Они ответили: "Вот в Николаеве у вас".

Какая база? Если мы взяли деньги от международных банков, это не значит, что суверенитет сдаем.

Потом они говорили, что мы убивали людей в Донецке. Я говорю: "Где? Вот я как правозащитник, скажите, где? Чего вы 8 лет замалчивали этот вопрос"?

И когда они начали слушать ответы, которые не существуют в их парадигме, россияне начали удивляться. То есть люди их не боятся, разумно аргументируют, жестко относятся ко всем глупостям. Так они начали немного менять свою позицию".

Темы: переговорыРосcияУкраинавойна
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