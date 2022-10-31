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МЗС Молдови засудило ракетні обстріли РФ: грубе порушення міжнародного права

"Європейська правда"Понеділок, 31 жовтня 2022, 13:42
одна зі збитих ракет РФ впала у Молдові. фото МВС Молдови

Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції Молдови опублікувало заяву після обстрілу України вранці 31 жовтня російською армією та падіння російської ракети на території Молдови.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Міністерство підтвердило своє рішуче засудження ракетних ударів по Києву та інших містах - включно з ракетою, що була збита українською ППО та впала на північну околицю Наславчі на півночі Молдови.

"Ці напади, які ще більше загострюють ситуацію в плані безпеки, є кричущим порушенням міжнародного гуманітарного права, яке забороняє завдавати ударів по цивільних особах та їхній інфраструктурі", - сказано у заяві.

Відзначається, що у понеділок вранці представники МЗС зв'язалися з посольством Молдови у Києві, щоб отримати запевнення, що всі співробітники перебувають у безпеці.

Міністерство зазначає, що атаки на енергетичну інфраструктуру України завдають величезних економічних і соціальних збитків усьому Європейському континенту, зокрема, громадянам Молдови, які відчувають на собі наслідки війни по сусідству. 

"МЗС найрішучішим чином засуджує використання Росією енергоресурсів як зброї", - додали у відомстві.

ВІДЕО ДНЯ

У МЗС України після падіння російської ракети на території Молдови нагадали про необхідність систем ПРО і ППО.

Під час масованого обстрілу України 10 жовтня три російські ракети порушили повітряний простір Молдови.

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Теми: Молдова
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