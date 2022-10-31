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МИД Молдовы осудил ракетные обстрелы РФ: грубое нарушение международного права

"Европейская правда"Понедельник, 31 октября 2022, 12:42
МИД Молдовы осудил ракетные обстрелы РФ: грубое нарушение международного права
одна из сбитых ракет РФ упала в Молдове. фото МВД Молдовы

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы опубликовало заявление после обстрела Украины утром 31 октября российской армией и падения российской ракеты на территории Молдовы.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Министерство подтвердило свое решительное осуждение ракетных ударов по Киеву и другим городам - включая ракету, которая была сбита украинской ПВО и упала на северную окраину Наславчи на севере Молдовы.

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"Эти нападения, которые еще больше обостряют ситуацию в плане безопасности, являются вопиющим нарушением международного гуманитарного права, которое запрещает наносить удары по гражданским лицам и их инфраструктуре", - сказано в заявлении.

Отмечается, что в понедельник утром представители МИД связались с посольством Молдовы в Киеве, чтобы получить заверения, что все сотрудники находятся в безопасности.

Министерство отмечает, что атаки на энергетическую инфраструктуру Украины наносят огромный экономический и социальный ущерб всему Европейскому континенту, в частности, гражданам Молдовы, которые ощущают на себе последствия войны по соседству. 

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"МИД самым решительным образом осуждает использование Россией энергоресурсов как оружия", - добавили в ведомстве.

В МИД Украины после падения российской ракеты на территории Молдовы напомнили о необходимости систем ПРО и ПВО.

Во время массированного обстрела Украины 10 октября три российские ракеты нарушили воздушное пространство Молдовы.

Темы: Молдова
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