Поїзди столичного метро ходитимуть рідше

У київському метрополітені з 1 листопада збільшуються інтервали руху поїздів — паузи будуть від 4 до 10 хвилин.

Джерело: КМДА

Деталі: Уточнюється, що у пікові години інтервали між поїздами становитимуть 4-5 хвилин, а в міжпік 8-10 хвилин.

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Це пояснюється зменшеним пасажиропотоком, а такий режим роботи метро дасть змогу більш заощадливо споживати електроенергію.

Разом із тим пасажирські зони метрополітену залишаються із належним рівнем освітлення.