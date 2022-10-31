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Поїзди столичного метро ходитимуть рідше

Роман ПетренкоПонеділок, 31 жовтня 2022, 13:22
Поїзди столичного метро ходитимуть рідше
ФОТО З TELEGRAM КП "КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН"

У київському метрополітені з 1 листопада збільшуються інтервали руху поїздів — паузи будуть від 4 до 10 хвилин.

Джерело: КМДА

Деталі: Уточнюється, що у пікові години інтервали між поїздами становитимуть 4-5 хвилин, а в міжпік 8-10 хвилин.

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Це пояснюється зменшеним пасажиропотоком, а такий режим роботи метро дасть змогу більш заощадливо споживати електроенергію.
Разом із тим пасажирські зони метрополітену залишаються із належним рівнем освітлення.

Теми: КиївметроКМДАелектроенергія
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