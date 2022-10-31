Поезда столичного метро будут ходить реже

В киевском метрополитене с 1 ноября увеличиваются интервалы движения поездов - паузы будут от 4 до 10 минут.

Источник: КГГА

Детали: Уточняется, что в пиковые часы интервалы между поездами составят 4-5 минут, а в межпик 8-10 минут.

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Это объясняется уменьшенным пассажиропотоком, а такой режим работы метро позволит более экономно потреблять электроэнергию.

Вместе с тем пассажирские зоны метрополитена остаются с надлежащим уровнем освещения.