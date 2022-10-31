Журналісти з’ясували, як і через кого ФСБ РФ намагається впливати на політичне життя Молдови

Журналісти RISE Moldova разом із Центром "Досье" з’ясували деталі про співробітників спеціального відділу російської ФСБ, що займається Молдовою. Деякі його співробітники часто працювали під дипломатичним прикриттям.

Про це йдеться у їхньому спільному матеріалі, пише "Європейська правда".

Для розслідування журналісти дослідили численні документи й телефонні дзвінки, у тому числі таємну записку експерта Генштабу армії РФ, а також фото й відео, отримані від джерела з оточення високопосадовця ФСБ.

Головним куратором Молдовы від ФСБ у молдовських, українських та російських силових структурах вважають генерала Дмітрія Мілютіна. Він є заступником Департаменту оперативної інформації П’ятого управління ФСБ. Його прибуття до Молдови 25 грудня 2016 року співпало з початком президентської каденції Ігоря Додона.

Серед людей, яких помічали в офісі Партії соціалістів - російський політтехнолог з Іжевська Владімір Широбоков. Журналісти з’ясували, що він готував стратегію роботи передвиборчого штабу соціалістів у 2019 році, та що надіслав цей документ генералу Мілютіну. Від осіб, близьких до Партії соціалістів, журналісти отримали ще два документи авторства Широбокова - кошторис для кампанії на 19 тисяч доларів та опитувальник для кол-центру перед другим туром місцевих виборів у Кишиневі 2019 року. За даними джерел RISE Moldova, Широбоков загалом був залучений до чотирьох виборчих кампаній кандидатів-соціалістів у 2019-2021 роках.

Серед політтехнологів, які допомагали "соціалістам" з виборчими кампаніями, називають також Ольгу Грак з Калінінграду. За словами джерел, Грак також консультувала інших російських політтехнологів, які у 2020-2021 роках працювали на партію "Шор". У жовтні 2022 року вона потрапила під санкції США за участь в операціях Кремля у Молдові.

Загалом у розпорядженні RISE є дані про п’ятьох росіян, які працювали з партією "Шор" у 2020-21 роках.

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Зараз співрозмовники журналістів серед політиків та спецслужб Молдови називають мітинги партії "Шор" акцією, якою керує група офіцерів ФСБ під керівництвом Мілютіна, але документального підтвердження цього журналісти не мають. Лідер партії Ілан Шор ще не відповів на запит про коментар щодо його можливих зв’язків з російськими політтехнологами та спецслужбами.

Журналісти проаналізували також біллінги мобільних дзвінків Мілютіна та генерала Георгія Гришаєва, якого називають очільником Департаменту оперативних інформацій ФСБ та ставлеником Сєргєя Бєсєди, який очолює П’яту службу ФСБ.

З номерів Гришаєва та Мілотіна по відкритому зв’язку часто спілкувалися з чинним і двома колишніми керівниками спецслужб маріонеткових утворень на окупованих РФ територіях. Серед топ-5 співрозмовників Гришаєва - Владімір Антюфєєв, генерал-лейтенант у відставці Придністровського КДБ, який керував спеслужбою невизнаного регіону у 1992-2012 роках, а в 2014 році опинився в так званій "ДНР" у ролі "віцепрем’єра" з силового блоку.

Мілютін у кінці 2021-на початку 2022 року спілкувався з колишніми й чинними посадовцями спецслужб маріонеткових утворень - як ексглавою "КГБ" Південної Осетії Віктором Шаргаєвим і її керівником Олегом Шираном.

Питаннями правобережної Молдови у П’ятому управлінні ФСБ, схоже, займається Валерій Солоха, а Придністров’ям - Іван Король.

Співрозмовник зі спецслужб Молдови розповів журналістам, що у Придністров’ї, наскільки їм відомо, розташований головний штаб ФСБ, де готують і координують агентуру для роботи у всьому регіоні, особливо на півдні України.

На відміну від Мілютіна, який особисто не з’являвся у Молдові з 2016 року, Іван Король приїздить 2-3 рази на рік на період від кількох днів до тижня. Останній раз, наскільки відомо, це було за тиждень до відкритого нападу РФ на Україну, у лютому 2022 року. Короля зафіксували на низці зустрічей з представниками спецслужб невизнаного Придністров’я. Дані телефонних розмов свідчать, що він підтримує прямий зв’язок і з Мілютіним, і з Гришаєвим.

Зокрема, журналісти помітили, що з 8 дзвінків Короля з Гришаєвим за листопад 2021-травень 2022, чотири випадають на дні терактів у Придністров’ї.

Так, 25 квітня, коли невідомі обстріляли з гранатомета "Міністерство держбезпеки" Придністров’я, Король телефонував Гришаєву двічі, перед інцидентом. При цьому, другий дзвінок був менш ніж за 2 години до "теракту".

Так само менш ніж за 2 години до події Король зателефонував Гришаєву 26 квітня, коли підірвали радіовежу у селищі Маяк: вибухи сталися о 6:40 і 7:05, дзвінок Короля був о 5:05.

Журналісти спробували взяти коментар у обох росіян, але вони не відповідають на дзвінки.

Також розслідувачі проаналізували базу даних перетину кордону Молдови та помітили, що з середини 2014 року в країну щорічно в’їздять 2-4 росіян з дипломатичними паспортами. Більшість таких гостей приїздили на рік і більше не поверталися. Їхні документи, судячи з серійних номерів, часто видані один за іншим - як у офіцерів ГРУ Петрова й Боширова, які прославилися у зв’язку з отруєнням Скрипалів у Лондоні.

У кожного третього з таких "дипломатів" центр "Досьє" виявив певні зв’язки з ФСБ: прописку у військових частинах чи інших будівлях Прикордонної служби ФСБ, хтось у злитих базах даних прямо вказаний як співробітник спецслужби. Серед цих "дипломатів" виявили вже й згаданого "куратора" Придністров'я Івана Короля.

Журналісти також з’ясували, що, схоже, в аналітичному центрі "Альфа-груп", що пов’язаний з ФСБ, аналізували сценарії захоплення Росією правобережної Молдови та Придністров’я. У розпорядження Центру "Досьє" від джерела потрапив документ з аналізом внутрішньополітичної ситуації у Молдові, який "Альфа-груп" готували влітку 2022 року. У ньому пишуть, що Молдова буцімто "під зовнішнім управлінням Румунії та Держдепу США", Мая Санду нібито готується узурпувати владу, влаштувати блокаду Придністров’я та починати "воєнний шантаж" Росії.

Серед сценаріїв взяття Молдови під контроль РФ "альфівці" розглядали варіант коридору для сил РФ до Придністров’я через південь України та визнання Придністров’я; захоплення території всієї Молдови; вихід на кордони Придністров’я без його визнання.

Аналітики вбачають у всіх сценаріях ризик втрати впливу на решту території Молдови, а у разі її повної окупації - великого обурення на Заході та серйозного спротиву населення, тому пропонують "грати вдовгу" - збільшувати прихований вплив Росії на політичне життя Молдови і просувати різні підривні ініціативи ("референдуми", "уряд в екзилі", "добровольчі батальйони" для війни проти України тощо).

З повним матеріалом журналістів-розслідувачів з фото й документами можна ознайомитися на сайті RISE Moldova.

Раніше журналісти цього проєкту провели велике розслідування щодо російських зв'язків експрезидента Ігоря Додона.