Журналисты выяснили, как и через кого ФСБ РФ пытается влиять на политическую жизнь Молдовы

Журналисты RISE Moldova вместе с Центром "Досье" выяснили детали о сотрудниках специального отдела российской ФСБ, занимающегося Молдовой. Некоторые его сотрудники часто работали под дипломатическим прикрытием.

Об этом говорится в их совместном материале, пишет "Европейская правда".

Для расследования журналисты исследовали многочисленные документы и телефонные звонки, в том числе тайную записку эксперта Генштаба армии РФ, а также фото и видео, полученные от источника из окружения чиновника ФСБ.

Главным куратором Молдовы от ФСБ в молдовских, украинских и российских силовых структурах считают генерала Дмитрия Милютина. Он является заместителем Департамента оперативной информации Пятого управления ФСБ. Его прибытие в Молдову 25 декабря 2016 года совпало с началом президентской каденции Игоря Додона.

Среди людей, которых замечали в офисе Партии социалистов - российский политтехнолог из Ижевска Владимир Широбоков. Журналисты выяснили, что он готовил стратегию работы предвыборного штаба социалистов в 2019 году, и что направил этот документ генералу Милютину. От лиц, близких к Партии социалистов, журналисты получили еще два документа авторства Широбокова - смету для кампании на 19 тысяч долларов и опросник для колл-центра перед вторым туром местных выборов в Кишиневе 2019 года. По данным источников RISE Moldova, Широбоков в целом был привлечен к четырем избирательным кампаниям кандидатов-социалистов в 2019-2021 годах.

Среди политтехнологов, которые помогали "социалистам" с избирательными кампаниями, называют также Ольгу Грак из Калининграда. По словам источников, Грак также консультировала других российских политтехнологов, которые в 2020-2021 годах работали на партию "Шор". В октябре 2022 года она попала под санкции США за участие в операциях Кремля в Молдове.

Всего в распоряжении RISE есть данные о пяти россиянах, которые работали с партией "Шор" в 2020-21 годах.

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Сейчас собеседники журналистов среди политиков и спецслужб Молдовы называют митинги партии "Шор" акцией, которой руководит группа офицеров ФСБ под руководством Милютина, но документального подтверждения этому журналисты не имеют. Лидер партии Илан Шор еще не ответил на запрос о комментарии относительно его возможных связей с российскими политтехнологами и спецслужбами.

Журналисты проанализировали также биллинги мобильных звонков Милютина и генерала Георгия Гришаева, которого называют главой Департамента оперативных информаций ФСБ и ставленником Сергея Беседы, который возглавляет Пятую службу ФСБ.

Из номеров Гришаева и Милютина по открытой связи часто общались с действующим и двумя бывшими руководителями спецслужб марионеточных образований на оккупированных РФ территориях. Среди топ-5 собеседников Гришаева - Владимир Антюфеев, генерал-лейтенант в отставке Приднестровского КГБ, который руководил спецслужбой непризнанного региона в 1992-2012 годах, а в 2014 году оказался в так называемой "ДНР" в роли "вице-премьера" по силовому блоку.

Милютин в конце 2021-начале 2022 года общался с бывшими и действующими должностными лицами спецслужб марионеточных образований - как экс-главой "КГБ" Южной Осетии Виктором Шаргаевым и ее руководителем Олегом Шираном.

Вопросами правобережной Молдовы в Пятом управлении ФСБ, похоже, занимается Валерий Солоха, а Приднестровьем - Иван Король.

Собеседник из спецслужб Молдовы рассказал журналистам, что в Приднестровье, насколько им известно, находится главный штаб ФСБ, где готовят и координируют агентуру для работы во всем регионе, особенно на юге Украины.

В отличие от Милютина, который лично не появлялся в Молдове с 2016 года, Иван Король приезжает 2-3 раза в год на период от нескольких дней до недели. Последний раз, насколько известно, это было за неделю до открытого нападения РФ на Украину, в феврале 2022 года. Короля зафиксировали на ряде встреч с представителями спецслужб непризнанного Приднестровья. Данные телефонных разговоров свидетельствуют, что он поддерживает прямую связь и с Милютиным, и с Гришаевым.

В частности, журналисты заметили, что из 8 звонков Короля с Гришаевым за ноябрь 2021-май 2022, четыре выпадают на дни терактов в Приднестровье.

Так, 25 апреля, когда неизвестные обстреляли из гранатомета "Министерство госбезопасности" Приднестровья, Король звонил Гришаеву дважды, перед инцидентом. При этом, второй звонок был менее чем за 2 часа до "теракта".

Так же менее чем за 2 часа до происшествия Король позвонил Гришаеву 26 апреля, когда взорвали радиовышку в поселке Маяк: взрывы произошли в 6:40 и 7:05, звонок Короля был в 5:05.

Журналисты попытались взять комментарий у обоих россиян, но они не отвечают на звонки.

Также расследователи проанализировали базу данных пересечения границы Молдовы и заметили, что с середины 2014 года в страну ежегодно въезжают 2-4 россиян с дипломатическими паспортами. Большинство таких гостей приезжали на год и больше не возвращались. Их документы, судя по серийным номерам, часто выданы один за другим - как у офицеров ГРУ Петрова и Боширова, которые прославились в связи с отравлением Скрипалей в Лондоне.

У каждого третьего из таких "дипломатов" центр "Досье" обнаружил определенные связи с ФСБ: прописку в воинских частях или других зданиях Пограничной службы ФСБ, кто-то в слитых базах данных прямо указан как сотрудник спецслужбы. Среди этих "дипломатов" обнаружили уже и упомянутого "куратора" Приднестровья Ивана Короля.

Журналисты также выяснили, что, похоже, в аналитическом центре "Альфа-групп", связанном с ФСБ, анализировали сценарии захвата Россией правобережной Молдовы и Приднестровья. В распоряжение Центра "Досье" от источника попал документ с анализом внутриполитической ситуации в Молдове, который "Альфа-групп" готовили летом 2022 года. В нем пишут, что Молдова якобы "под внешним управлением Румынии и Госдепа США", Майя Санду якобы готовится узурпировать власть, устроить блокаду Приднестровья и начинать "военный шантаж" России.

Среди сценариев взятия Молдовы под контроль РФ "альфовцы" рассматривали вариант коридора для сил РФ в Приднестровье через юг Украины и признание Приднестровья; захват территории всей Молдовы; выход на границы Приднестровья без его признания.

Аналитики видят во всех сценариях риск потери влияния на остальную территорию Молдовы, а в случае ее полной оккупации - большого возмущения на Западе и серьезного сопротивления населения, поэтому предлагают "играть вдолгую" - увеличивать скрытое влияние России на политическую жизнь Молдовы и продвигать различные подрывные инициативы ("референдумы", "правительство в изгнании", "добровольческие батальоны" для войны против Украины и т.д.).

С полным материалом журналистов-расследователей с фото и документами можно ознакомиться на сайте RISE Moldova.

Ранее журналисты этого проекта провели большое расследование о российских связях экс-президента Игоря Додона.