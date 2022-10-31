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Прем’єри України та Чехії домовилися "штовхати" Україну до переговорів про членство в ЄС

"Європейська правда"Понеділок, 31 жовтня 2022, 14:17

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль впевнений, що Україна виконає 7 вимог Єврокомісії, отриманих зі статусом кандидата, до кінця року, і чекає від Чехії підтримки для початку формальних переговорів про членство в ЄС.

Про це вони розповіли на пресконференції після засідання уряду України за участю прем’єр-міністра і кількох міністрів Чехії, що відбулося у Києві.

Відповідаючи на запитання кореспондента "Європейської правди", прем’єр Шмигаль, зокрема, повідомив, що Україна підготувала і представила на засідання "дуже детальний огляд" прогресу України у виконанні цих 7 рекомендацій.

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"Україна брала на себе зобов’язання виконати ці сім умов до кінця року. По деяких із них прогрес вже суттєвий, по деяких ми очікуємо на рекомендації Венеційської комісії або Єврокомісії, але я впевнений, що до кінця року ми їх виконаємо", - наголосив прем’єр.

Денис Шмигаль визнав, що виконання цих 7 пунктів не означає автоматичний перехід на наступний рівень на шляху України до вступу в ЄС, але дає таку можливість. "Виконання цих 7 кроків означає відкриття дороги до початку переговорів, і просимо наших чеських колег про допомогу (в ухваленні рішення про початок переговорів про вступ)", - заявив він.

Чеський прем’єр-міністр погодився із оцінкою українського колеги про "швидкий прогрес" України, а також погодився підтримати Україну у тому, щоби ці "7 кроків" без затримки отримали оцінку з боку Єврокомісії

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"Я був приємно здивований тим, як українські друзі працюють над виконанням вимог ЄС. Виконати їх непросто, це довгий і важкий процес, але Україна робить успішні кроки. Тому ми вважаємо, що це мають оцінити європейські органи і це має найближчим часом відобразитися у висновках і оцінках Європейської комісії", - заявив глава чеського уряду.

Як розповідала "Європейська правда", наразі позиції Брюсселя та Києва розходяться щодо того, коли можливо представити оцінку виконання 7 критеріїв, а у разі їх виконання – почати переговори про вступ. Профільний єврокомісар Варгеї, призначений за квотою Угорщини, намагається відкласти це на кінець 2023 року, а початок переговорів - на 2024 рік.

Україна шукає в ЄС партнерів, які лобіюватимуть швидший початок процесу.

Теми: Чехія
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