Премьеры Украины и Чехии договорились "толкать" Украину к переговорам о членстве в ЕС

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уверен, что Украина выполнит 7 требований Еврокомиссии, полученных со статусом кандидата, до конца года, и ждет от Чехии поддержки для начала формальных переговоров о членстве в ЕС.

Об этом они рассказали на пресс-конференции после заседания правительства Украины с участием премьер-министра и нескольких министров Чехии, которое состоялось в Киеве.

Отвечая на вопрос корреспондента "Европейской правды", премьер Шмыгаль, в частности, сообщил, что Украина подготовила и представила на заседание "очень подробный обзор" прогресса Украины в выполнении этих 7 рекомендаций.

"Украина брала на себя обязательства выполнить эти семь условий до конца года. По некоторым из них прогресс уже существенный, по некоторым мы ожидаем рекомендации Венецианской комиссии или Еврокомиссии, но я уверен, что до конца года мы их выполним", - подчеркнул премьер.

Денис Шмыгаль признал, что выполнение этих 7 пунктов не означает автоматического перехода на следующий уровень на пути Украины к вступлению в ЕС, но дает такую возможность. "Выполнение этих 7 шагов означает открытие дороги к началу переговоров, и просим наших чешских коллег о помощи (в принятии решения о начале переговоров о вступлении)", - заявил он.

Чешский премьер-министр согласился с оценкой украинского коллеги о "быстром прогрессе" Украины, а также согласился поддержать Украину в том, чтобы эти "7 шагов" без задержки получили оценку со стороны Еврокомиссии

"Я был приятно удивлен тем, как украинские друзья работают над выполнением требований ЕС. Выполнить их непросто, это долгий и трудный процесс, но Украина делает успешные шаги. Поэтому мы считаем, что это должны оценить европейские органы и это должно в ближайшее время отразиться в выводах и оценках Европейской комиссии", - заявил глава чешского правительства.

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Как рассказывала "Европейская правда", сейчас позиции Брюсселя и Киева расходятся относительно того, когда возможно представить оценку выполнения 7 критериев, а в случае их выполнения - начать переговоры о вступлении. Профильный еврокомиссар Вархеи, назначенный по квоте Венгрии, пытается отложить это на конец 2023 года, а начало переговоров - на 2024 год.

Украина ищет в ЕС партнеров, которые будут лоббировать более быстрое начало процесса.