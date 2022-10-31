Бойовики заявляють, що біля "будинку уряду" в Донецьку впав снаряд

Центр Донецька потрапив під обстріл у районі "Будинки уряду ДНР" (будівля ДонОДА) 31 жовтня вдень, повідомляють окупанти.

Джерело: ТАСС з посиланням на окупаційного "мера" Олексія Кулемзіна, "Новости Донбасса"

Деталі: За словами очевидців, "приліт" стався в районі перетину вулиці Щорса та проспекту Ватутіна. На опублікованих фото та відео, що сталося попадання до даху п'ятиповерхового житлового будинку. Уламками пошкоджено також фасади, скління.

За даними російської пропаганди, нібито щонайменше три снаряди розірвалися на перетині вулиці Університетської та проспекту Богдана Хмельницького, а один снаряд упав одразу за будинком уряду.