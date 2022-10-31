Бойовики заявляють, що біля "будинку уряду" в Донецьку впав снаряд

Центр Донецька потрапив під обстріл у районі "Будинки уряду ДНР" (будівля ДонОДА) 31 жовтня вдень, повідомляють окупанти.

Джерело: ТАСС з посиланням на окупаційного "мера" Олексія Кулемзіна, "Новости Донбасса"

Деталі: За словами очевидців, "приліт" стався в районі перетину вулиці Щорса та проспекту Ватутіна. На опублікованих фото та відео, що сталося попадання до даху п'ятиповерхового житлового будинку. Уламками пошкоджено також фасади, скління.

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За даними російської пропаганди, нібито щонайменше три снаряди розірвалися на перетині вулиці Університетської та проспекту Богдана Хмельницького, а один снаряд упав одразу за будинком уряду.