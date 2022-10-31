Боевики заявляют, что возле "дома правительства" в Донецке упал снаряд

Центр Донецка попал под обстрел в районе "Дома правительства ДНР" (здание ДонОГА) 31 октября днем, сообщают оккупанты.

Источник: ТАСС со ссылкой на оккупационного "мэра" Алексея Кулемзина, "Новости Донбасса"

Детали: По словам очевидцев, "прилет" произошел в районе пересечения улицы Щорса и проспекта Ватутина. На опубликованных фото и видео, что произошло попадание в крышу пятиэтажного жилого дома. Обломками повреждены также фасады, остекление.

По данным российской пропаганды, якобы по меньшей мере три снаряда разорвались на пересечении улицы Университетской и проспекта Богдана Хмельницкого, а один снаряд упал сразу за домом правительства.