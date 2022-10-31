Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В АРМА передали мільярдні активи компанії, якою володів російський олігарх

Євген КізіловПонеділок, 31 жовтня 2022, 15:30
В АРМА передали мільярдні активи компанії, якою володів російський олігарх
Виконувач обов’язків керівника АРМА Дмитро Жоравович, фото glavcom.ua

В управління Агентства з розшуку та менеджменту активів передано арештовані корпоративні права підприємства – одного із найбільших виробників органічних хімічних речовин в Україні – на загальну суму понад 2,3 млрд грн.

Джерело: Офіс генерального прокурора в Telegram

Деталі: Також в АРМА передано понад 30 об’єктів нерухомості цього підприємства.

Реклама:

За даними слідства, упродовж 2011-2017 років товариство, яке спеціалізується на виробництві нафтохімічної та хімічної продукції, на підставі угод про надання позики та укладених до них додаткових угод із пов’язаною кіпрською компанією отримало понад 800 млн доларів позики для забезпечення фінансових потреб підприємства.

На час укладання угод та отримання позик власником товариства була одна з найбільших російських нафтових компаній, кінцевим бенефіціарним власником якої був російський олігарх.

Встановлено, що під виглядом позик товариство одержало безповоротну фінансову допомогу, яку його керівництво не мало наміру повертати разом із відсотками за їх користування. Воно не сплатило податку на прибуток на загальну суму майже 2,2 млрд грн.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше директору товариства повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК України).

Розслідування у справі ведуть слідчі поліції.

Теми: АРМАРосіяолігархикорупція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
АРМА
Про запаси газу на зиму, вибіркову деолігархізацію та війну з АРМА – інтерв’ю з головою “Нафтогазу”
АРМА просить Кабмін призначити державного управителя Одеського НПЗ
Арештовані облгази Фірташа в управлінні АРМА принесли до бюджету 0,00 грн — Trap Aggressor
Останні новини
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
21:22
Як уникнути переохолодження та обмороження на фронті: 9 порад
21:19
Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС
21:12
Арахамія користувався автівками Кауфмана, якого підозрюють у корупції – Bihus.Info.
21:08
Туреччина зекономила 2 мільярди доларів на електроенергії завдяки імпорту російської нафти
20:50
Як українцям за кордоном оформити право на спадок – пояснює Офіс омбудсмена
Усі новини...
Реклама: