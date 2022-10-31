Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В АРМА передали мільярдні активи компанії, якою володів російський олігарх

Євген КізіловПонеділок, 31 жовтня 2022, 16:30
Виконувач обов’язків керівника АРМА Дмитро Жоравович, фото glavcom.ua

В управління Агентства з розшуку та менеджменту активів передано арештовані корпоративні права підприємства – одного із найбільших виробників органічних хімічних речовин в Україні – на загальну суму понад 2,3 млрд грн.

Джерело: Офіс генерального прокурора в Telegram

Деталі: Також в АРМА передано понад 30 об’єктів нерухомості цього підприємства.

За даними слідства, упродовж 2011-2017 років товариство, яке спеціалізується на виробництві нафтохімічної та хімічної продукції, на підставі угод про надання позики та укладених до них додаткових угод із пов’язаною кіпрською компанією отримало понад 800 млн доларів позики для забезпечення фінансових потреб підприємства.

На час укладання угод та отримання позик власником товариства була одна з найбільших російських нафтових компаній, кінцевим бенефіціарним власником якої був російський олігарх.

Встановлено, що під виглядом позик товариство одержало безповоротну фінансову допомогу, яку його керівництво не мало наміру повертати разом із відсотками за їх користування. Воно не сплатило податку на прибуток на загальну суму майже 2,2 млрд грн.

Раніше директору товариства повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК України).

ВІДЕО ДНЯ

Розслідування у справі ведуть слідчі поліції.

Підписуйся на наш канал в Telegram

Теми: АРМАРосіяолігархикорупція
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Американські аналітики: "Кухар Путіна" утверджується як політична сила

Авіація атакувала скупчення особового складу окупантів – командування

відеоПутін: Масований удар по Україні – це помста за Севастополь

"Зернова угода" залишається чинною попри заяви РФ – ООН

Богуслаєв на початку війни саботував передачу ЗСУ гелікоптерів – генпрокурор

Росіяни поцілили у два цивільних буксири – є загиблі, поранений і зниклий

Усі новини...
АРМА
В АРМА передали майно покійного нардепа-зрадника Ковальова на понад 3 млн грн
В управління АРМА передали три асфальтобетонні заводи білоруських компаній
На активи компанії колаборанта Сальдо наклали арешт
Останні новини
09:25
Вітренко йде з "Нафтогазу"
09:22
Розвідка Британії пояснила, нащо РФ перекинула в Білорусь винищувачі, здатні нести "Кинджали"
09:20
Повітряну тривогу оголошено по всій Україні
09:16
Ворог втратив за добу понад 600 людей та 4 гелікоптери – Генштаб
09:13
У Києві відновили водопостачання, дефіцит електроенергії залишається
09:02
"Газпром" скоротив на 50% постачання газу в Молдову, чекають енергокризи
08:36
Кінг заявив, що $20 за галочку у Twitter – це обдиралівка, Маск пропонує $8
08:06
фото Окупанти випустили по Нікополю 40 снарядів: понівечені будинки, дитсадок, магазини
07:54
На Херсонщині окупанти силоміць виселяють цивільних з помешкань – штаб
07:36
ЗСУ вдарили по ворожих опорних пунктах, ППО та інших об’єктах – зведення
Усі новини...