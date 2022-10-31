В АРМА передали мільярдні активи компанії, якою володів російський олігарх

В управління Агентства з розшуку та менеджменту активів передано арештовані корпоративні права підприємства – одного із найбільших виробників органічних хімічних речовин в Україні – на загальну суму понад 2,3 млрд грн.

Джерело: Офіс генерального прокурора в Telegram

Деталі: Також в АРМА передано понад 30 об’єктів нерухомості цього підприємства.

За даними слідства, упродовж 2011-2017 років товариство, яке спеціалізується на виробництві нафтохімічної та хімічної продукції, на підставі угод про надання позики та укладених до них додаткових угод із пов’язаною кіпрською компанією отримало понад 800 млн доларів позики для забезпечення фінансових потреб підприємства.

На час укладання угод та отримання позик власником товариства була одна з найбільших російських нафтових компаній, кінцевим бенефіціарним власником якої був російський олігарх.

Встановлено, що під виглядом позик товариство одержало безповоротну фінансову допомогу, яку його керівництво не мало наміру повертати разом із відсотками за їх користування. Воно не сплатило податку на прибуток на загальну суму майже 2,2 млрд грн.

Раніше директору товариства повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК України).

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Розслідування у справі ведуть слідчі поліції.