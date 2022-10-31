В АРМА передали миллиардные активы компании, которой владел российский олигарх

В управление Агентства по розыску и менеджменту активов переданы арестованные корпоративные права предприятия - одного из крупнейших производителей органических химических веществ в Украине - на общую сумму более 2,3 млрд грн.

Источник: Офис генерального прокурора в Telegram

Детали: Также в АРМА передано более 30 объектов недвижимости этого предприятия.

По данным следствия, в течение 2011-2017 годов общество, которое специализируется на производстве нефтехимической и химической продукции, на основании соглашений о предоставлении займа и заключенных к ним дополнительных соглашений со связанной кипрской компанией получило более 800 млн долларов займа для обеспечения финансовых потребностей предприятия.

На момент заключения сделок и получения займов владельцем общества была одна из крупнейших российских нефтяных компаний, конечным бенефициарным владельцем которой был российский олигарх.

Установлено, что под видом займов общество получило безвозвратную финансовую помощь, которую его руководство не намеревалось возвращать вместе с процентами за их пользование. Оно не уплатило налог на прибыль на общую сумму почти 2,2 млрд грн.

Ранее директору общества сообщено о подозрении в уклонении от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 УК Украины).

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Расследование по делу ведут следователи полиции.