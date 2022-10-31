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Трибунал для Росії неофіційно підтримують 10-16 країн – генпрокурор

"Українська правда"Понеділок, 31 жовтня 2022, 16:41
Андрій Костін, фото Офісу генпрокурора

Для створення Спеціального трибуналу щодо притягнення до відповідальності РФ за злочини агресії необхідна політична воля, але кількість країн, які підтримують створення трибуналу, зростає.

Джерело: генеральний прокурор Андрій Костін в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Через юридичні обмеження МКС не може розглядати справу щодо агресії РФ проти України, а я вважаю це первинним міжнародним злочином, без якого всі інші жахіття проти мирного населення були б неможливі. І ми не можемо собі дозволити залишити цей акт насилля щодо цілої країни безкарним".

Деталі: За словами генпрокурора, йдеться про створення трибуналу із дуже широкого кола учасників.

"Це не може бути п'ять-сім країн, це мають бути всі, і я про це говорю на кожній зустрічі. Важливо, щоб насамперед це були країни, які є важливими з точки зору сприйняття легітимності результатів цього трибуналу", - сказав Костін.

Одночасно генпрокурор звернув увагу, що головне для створення трибуналу – це політична воля. 

"Говорячи про необхідність створення цього інституту, я завжди наголошую іноземним партнерам: "Якщо ви вже на рівні Генасамблеї, ПАРЄ, Європарламенту проголосували і підтвердили, що факт збройної агресії був, то зробіть наступний крок", – зазначив він.

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Пряма мова: "Найбільш реалістичний сценарій щодо створення трибуналу – це міжнародна угода. Її підписує уряд країни, ратифікує парламент, якщо того потребує національне законодавство.

Загалом я не почув аргументів проти: діалог складний, але я оптимістично дивлюся на перспективи: кількість країн, готових підтримувати трибунал, зростає, поки що неофіційна підтримка від десяти до шістнадцяти країн у нас є".

Деталі: Костін додав, що йому як українцю хотілося б, щоб трибунал відбувся в Україні, але локація трибуналу не є ключовим питанням. 

"Найважливіше – це притягнути до відповідальності Путіна та його кліку. Тому давайте залишимо розмови про місце трибуналу на майбутнє, наразі є важливіші речі", – сказав він. 

"У будь-якому разі ми маємо думати не про помсту, а про справедливість. Де саме судді оголосять свій вирок - це вже інше питання", – додав генпрокурор.

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Теми: РосіявійнатрибуналКостін Андрій
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