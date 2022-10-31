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Трибунал для России неофициально поддерживают 10-16 стран – генпрокурор

"Украинская правда"Понедельник, 31 октября 2022, 15:41
Трибунал для России неофициально поддерживают 10-16 стран – генпрокурор
Андрей Костин, фото Офиса генпрокурора

Для создания Специального трибунала по привлечению к ответственности РФ за преступления агрессии необходима политическая воля, но количество стран, которые поддерживают создание трибунала, растет.

Источник: генеральный прокурор Андрей Костин в интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Из-за юридических ограничений МУС не может рассматривать дело об агрессии РФ против Украины, а я считаю это первичным международным преступлением, без которого все остальные ужасы против мирного населения были бы невозможны. И мы не можем себе позволить оставить этот акт насилия в отношении целой страны безнаказанным".

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Детали: По словам генпрокурора, речь идет о создании трибунала из очень широкого круга участников.

"Это не может быть пять-семь стран, это должны быть все, и я об этом говорю на каждой встрече. Важно, чтобы прежде всего это были страны, которые являются важными с точки зрения восприятия легитимности результатов этого трибунала", – сказал Костин.

Одновременно генпрокурор обратил внимание, что главное для создания трибунала – это политическая воля. 

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"Говоря о необходимости создания этого института, я всегда подчеркиваю иностранным партнерам: "Если вы уже на уровне Генассамблеи, ПАСЕ, Европарламента проголосовали и подтвердили, что факт вооруженной агрессии был, то сделайте следующий шаг", – отметил он.

Прямая речь: "Самый реалистичный сценарий по созданию трибунала – это международное соглашение. Его подписывает правительство страны, ратифицирует парламент, если того требует национальное законодательство.

В целом я не услышал аргументов против: диалог сложный, но я оптимистично смотрю на перспективы: количество стран, готовых поддерживать трибунал, растет, пока неофициальная поддержка от десяти до шестнадцати стран у нас есть".

Детали: Костин добавил, что ему как украинцу хотелось бы, чтобы трибунал состоялся в Украине, но локация трибунала не является ключевым вопросом. 

"Самое важное – это привлечь к ответственности Путина и его клику. Поэтому давайте оставим разговоры о месте трибунала на будущее, сейчас есть более важные вещи", – сказал он. 

"В любом случае мы должны думать не о мести, а о справедливости. Где именно судьи объявят свой приговор – это уже другой вопрос", – добавил генпрокурор.

Темы: РосcиявойнатрибуналКостин Андрей
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